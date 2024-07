Jakie filmy będziemy oglądać w święta? Zebraliśmy dla was same filmowe hity, które będą puszczać cztery najpopularniejsze stacje? Co zatem zobaczymy już po tym jako odejdziecie od świątecznego stołu? Dużo komedii romantycznych, animowany Shrek i obyczajowe!

Program TV na święta 24.12.2016

A więc w Wigilię 24 grudnia TVP1

"Drzewko życzeń" o 23:35 - film obyczajowy.

Evan, uwielbiany przez uczniów nauczyciel, wciąż nie pogodził się ze śmiercią żony. Zakochana w nim koleżanka z pracy, Clarissa, przygotowuje dla niego niespodziankę - bożonarodzeniowe drzewko życzeń.

24 grudnia TVP2

"Powiedz tak" o 20:10 - komedia romantyczna

Mary Fiore jest organizatorką wspaniałych ślubów i wesel. Sama natomiast nie zawraca sobie głowy takimi bzdurami jak miłość. Do czasu, gdy zakocha się w narzeczonym swojej klientki.

"Dziewczyny z wyższych sfer" o 23:55 - komedia

Przyzwyczajona do luksusu Molly traci majątek. Musi zacząć pracować, więc zatrudnia się jako opiekunka ośmioletniej Ray. Między nią a dziewczynką stopniowo zaczyna się rodzić więź.

24 grudnia Polsat

Kevin sam w domu o 20:05 - komedia

8-letni Kevin McCallister zostaje w domu, zapomniany przez wyjeżdżającą na święta rodzinę. Nie wiedzą o tym włamywacze planujący skok na pusty budynek. Chłopak postanawia strzec posiadłości.

Święta Last Minute o 22:15 - komedia przygodowa

Małżeństwo Kranków postanawia zbojkotować Boże Narodzenie i wyjechać na Karaiby. Ich decyzja spotka się jednak z dezaprobatą sąsiadów, dla których tradycja to świętość.

24 grudnia TVN -

"Shrek Forever" o 20:00 - film animowany

W wyniku zaklęcia Shrek trafia do alternatywnej rzeczywistości rządzonej przez niegodziwego karła. Ogr wraz z przyjaciółmi mają zaledwie dobę, by odwrócić zaklęcie i przywrócić światu dawną postać.

"Sposób na teściową" o 22:00 - komedia romantyczna

Kapryśna i zaborcza Viola, dziennikarka telewizyjna, która niedawno straciła pracę, obawia się, że straci też syna. Postanawia więc zmienić życie przyszłej synowej w jeden wielki koszmar.

"Po zachodzie słońca" o 00:05 - obyczajowy

Utalentowany złodziej Max Burdett przechodzi na emeryturę. Zamierza się osiedlić wraz z partnerką Lolą Cirillo na rajskich Karaibach i wieść spokojne życie. Agent FBI Stan Lloyd podąża ich śladem.

Program TV na święta 25.12.2016

25 grudnia na TVP1

"Mój tydzień z Marilyn" o 23:20 - biografia

Lato 1956 roku. 23-letni Colin Clark otrzymuje stanowisko trzeciego asystenta reżysera na planie filmu, w którym główną rolę gra sławna Marilyn Monroe. Nieśmiały Colin budzi sympatię gwiazdy.

Zimowa dziewczyna o 00:55

Greta jest reporterką tabloidu. Przygotowuje sensacyjny materiał na temat Bena Tennehilla, syna zmarłego senatora. Przypadkowy splot wydarzeń sprawia, że zmienia stosunek do rodziny Tennehillów.

25 grudnia na TVP2

Ślubne wojny - 21:30 komedia romantyczna

Dwie przyjaciółki rozpoczynają przygotowania do ślubów. Rezerwują ostatnie terminy w hotelu i ruszają na poszukiwanie sukien. Niebawem okazuje się, że jedna z nich musi zrezygnować z ceremonii.

Dom na końcu ulicy o 23:05 - horror

Sarah i Elissa wprowadzają się do domu w małym miasteczku. Cztery lata wcześniej w okolicy córka zamordowała rodziców. Miejscowi mówią, że Carrie Anne ukrywa się w lasach, gotowa znowu zabijać.

25 grudnia Polsat

Pada Shrek - o 21:05 - film animowany

Zbliża się Wigilia Bożego Narodzenia. Shrek marzy o tym, by nacieszyć się spokojem domowego ogniska. Każdy ulega euforii, jedynie Shrek nie poddaje się emocjom, bo nie znosi świąt.

Prawdziwe kłamstwa - 21:40 komedia sensacyjna

Tajny agent, Harry Tasker, odkrywszy romans żony, usiłuje ją odzyskać. Podstępem sprowadza Helen do hotelu. Spotkanie zostaje przerwane przez terrorystów, którzy porywają małżonków.



Trzej Muszkieterowie - 00:45

Porywczy młodzieniec D'Artagnan przybywa do Paryża, by wstąpić w szeregi królewskich muszkieterów. Wkrótce popada w kłopoty, ale zyskuje przyjaźń trzech z nich - Atosa, Portosa i Aramisa.

25 grudnia w TVN

"Red" o 20:00 - film sensacyjny

Emerytowany agent CIA Frank Moses postanawia dociec, dlaczego próbowano go zabić. W rozwikłaniu zagadki pomagają mu urzędniczka Sarah oraz dawni towarzysze. Trop prowadzi do kwatery głównej CIA.

Twój na zawsze o 22:15 - melodramat

Młody nowojorczyk staje się mimowolnym uczestnikiem bijatyki. Schwytany przez policjanta, zostaje obarczony winą za coś, czego nie zrobił. Chcąc zemścić się na stróżu prawa, uwodzi jego córkę.

Sposób na teściową o 00:40

Kapryśna i zaborcza Viola, dziennikarka telewizyjna, która niedawno straciła pracę, obawia się, że straci też syna. Postanawia więc zmienić życie przyszłej synowej w jeden wielki koszmar.

Program TV na święta 26.12.2016

26 grudnia w TVP1

Służące o 20:25 - dramat obyczajowy

Lata 60. Skeeter wraca do domu po studiach dziennikarskich. Udaje jej się namówić do zwierzeń czarnoskórą służącą, Aibileen. Ujawniona prawda o życiu czarnych służących wstrząsa społecznością.

Czarny pies o 23:00 - film sensacyjny

Jack stracił licencję na prowadzenie wielotonowych ciężarówek. Ma kłopoty z utrzymaniem rodziny i spłatą kredytu. Postanawia przyjąć intratne zlecenie - pilny kurs z Georgii do New Jersey.

26 grudnia w TVP2

Dziewczyny z wyższych sfer o 21:55 komedia

Przyzwyczajona do luksusu Molly traci majątek. Musi zacząć pracować, więc zatrudnia się jako opiekunka ośmioletniej Ray. Między nią a dziewczynką stopniowo zaczyna się rodzić więź.

Stan gry o 23:35

Reporterskie śledztwo w sprawie śmierci asystentki popularnego kongresmana ujawnia skrywane tajemnice dotyczące powiązań między światem polityki i biznesu.

26 grudnia w Polsacie

Megahit: Trzej muszkieterowie o 20:10 - film kostiumowy

Porywczy młodzieniec D'Artagnan przybywa do Paryża, by wstąpić w szeregi królewskich muszkieterów. Wkrótce popada w kłopoty, ale zyskuje przyjaźń trzech z nich - Atosa, Portosa i Aramisa

Granice wytrzymałości o 22:40 - film przygodowy

Podczas wyprawy na szczyt K2 w lodowej szczelinie, powyżej granicy wiecznego śniegu, uwięziona zostaje trójka alpinistów, wśród nich młoda kobieta. Jej brat organizuje wyprawę ratunkową.

Jeździec znikąd o 1:10

John Reid jest członkiem grupy strażników prawa, która wyrusza w pościg za Butchem Cavendishem. W jednym z kanionów mężczyźni wpadają w zasadzkę. Johna ratuje pochodzący z plemienia Komanczów Tonto.

26 grudnia w TVN

Listy do M. o 20:00 - komedia romantyczna

Prezenter radiowy Mikołaj ma wyznaczony dyżur w Wigilię Bożego Narodzenia. Doris marzy o wielkiej miłości. Dziewczyna dzwoni do radia, by wyznać, że nie wierzy w istnienie takiego uczucia.

Wyścig po życie o 22:30 - film sensacyjny

Żona Brenta zostaje uprowadzona. Porywacz kontaktuje się z nim telefonicznie i chce, by Brent wykonał dla niego kilka zadań. Mężczyzna kradnie srebrnego mustanga shelby i rozpoczyna wyścig z czasem.

