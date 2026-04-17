Widzowie „Farmy” na długo zapamiętają 45. odcinek programu Polsatu. Na ich oczach doszło prawdopodobnie do najboleśniejszego pożegnania uczestnika z produkcją. Tym uczestnikiem ostatecznie okazał się Janosik. Najpierw wymagające zadanie, później zebranie rady. Na końcu uczestnicy musieli odłożyć sentymenty na bok. Co teraz?

Produkcja „Farmy" przekazała wiadomość ws. Janosika. Pojawi się w „Halo tu Polsat"

W piątkowym odcinku fani zobaczyli, jak Janosik pożegnał się z „Farmą”. Wokół uczestnika już od jakiegoś czasu atmosfera robiła się napięta. Drugi tydzień w roli Farmera Tygodnia zaczął mu się mocno dawać we znaki i 35-latek coraz bardziej miał dość. Do tego doszła utrata immunitetu i narastające konflikty.

Po tym głośnym i bolesnym pożegnaniu głos zabrała produkcja „Farmy”. W oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych poinformowano, że Janosik pojawi się w studiu „Halo tu Polsat” w sobotę, 18 kwietnia. Był już uczestnik programu będzie mógł opowiedzieć o swoim doświadczeniu.

A już w sobotę zobaczycie go w „Halo tu Polsat” przekazano na profilu „Farmy”.

Janosik odpadł z „Farmy”. W sieci burza, jakiej nie było

Choć Janosik mimo trudności dobrze poradził sobie z niezwykle wymagającym zadaniem, nie mógł czuć się bezpieczny. Karolina wyprzedziła go minimalnie, dzięki czemu zajęła pierwsze miejsce i mogła odetchnąć z ulgą. W tym odcinku nie groziło jej już odpadnięcie z produkcji.

Za wyrzuceniem Łukasza z „Farmy” zagłosowali Karolina, jej mąż Rafał, a także Agnieszka, Henryk, Wojtek i Ola. Za odpadnięciem Dominiki był jedynie Aksel, który załamał się po ujawnieniu ostatecznych wyników. Nie tylko on nie mógł się pogodzić z odejściem kolegi. Fani wściekli się po odpadnięciu Janosika z „Farmy” i uderzyli w produkcję.

Możemy być pewni, że w przyszłym odcinku czeka nas mnóstwo emocji, a napięcie między grupami sojuszników może sięgnąć zenitu. Zwłaszcza że Henryk zapowiedział już plan na przyszłość, który zakłada eliminację kolejnych uczestników.

I jeszcze ci powiem, mam taki plan, że Aksel jeszcze przed tobą odpadnie, a dopiero później ty powiedział do Pauliny.

Przyjaciółka Łukasza, która została w programie sama, zapowiedziała zemstę w imieniu przyjaciela.

