Przed nami czwarty odcinek "Sanatorium miłości". Między seniorami dochodzi do pierwszych spięć. Chociaż grupa zdaje się być zgrana, jedna z kuracjuszek mocno oddziałuje na emocje innych. Właśnie pojawił się nowy zwiastun odcinka. Nawet produkcja zastanawia się czy zorganizowane aktywności dla seniorów zdołają zapobiec wybuchowi konfliktu. Sami zobaczcie.

Zwiastun 4. odcinka "Sanatorium miłości"

W 8. sezonie "Sanatorium miłości" nie brakuje emocji. Wśród uczestników pojawiają się już pierwsze zauroczenia. Pierwszą parą w "Sanatorium miłości" zostali okrzyknięci Teresa i Wiesław. Jednak ich historia nie potrwała zbyt długo. Z powodów problemów zdrowotnych Wiesław musiał opuścić sanatorium w Konstancinie-Jeziornej. Programowa koleżanka jednak nie pozostała obojętna na jego losy. Zdecydowała się dać mu swój numer i zaprosiła do siebie. Wiesław obiecał, że zadba o swoje zdrowie, a niedługo później wysłał Teresie pierwszą wiadomość. Uczestniczka jednak nie jest zamknięta na innych panów w "Sanatorium miłości". Zainteresowany nią jest także Henryk. Kiedy do grona seniorów doszedł nowy uczestnik Aleksander, kolega z pokoju zasugerował mu delikatnie, że pomiędzy nim a Teresą budzą się jakieś głębsze relacje.

Uwagę widzów zwracają jednak nie tylko miłosne perypetie uczestników "Sanatorium miłości" ale także pierwsze dramy i wygląda na to, że w nowym odcinku nadchodzi kolejna. Produkcja prezentując nowy zwiastun odcinka, na którym widać jedną z potańcówek dla uczestników, dodaje:

Czy taneczne pląsy zapobiegną wybuchowi konfliktu? Zobaczcie co się wydarzy w „Sanatorium miłości”! Nowy odcinek w niedzielę o 21:25 w TVP1, a zaraz potem zajrzymy do uczestników pierwszej edycji!

Na załączonym materiale z odcinka widać, jak uczestnicy "Sanatorium miłości" bawią się na zorganizowanej dla nich imprezie i pozwalają sobie na coraz śmielsze gesty.

Druga młodość ich, tańce, tańce hahah, sama z nimi bym się bawiła

Boże, Ewa petarda

I dobrze muszą się wybawić

Basia opuści "Sanatorium miłości"?

Po zakończeniu 3. odcinka "Sanatorium miłości" pojawił się jednak jeszcze jeden zwiastun, który wzbudził sporo emocji. Pomiędzy uczestnikami doszło do trudnej rozmowy, w której wzięła udział także Marta Manowska. Seniorzy skarżyli się na jedną osobę z grupy. Nie ukrywają, że nie potrafią dogadać się z Barbarą. Ona sama nie ukywała oburzenia tym, jak odbierają ją pozostali i najwidoczniej nie zamierza się zmieniać:

Kiedy jedenaście osób chce, żebym ja wyjechała, to ja na to, jak na lato.

Czy mimo wszystko uda się załagodzić ten konflikt, czy jedna z seniorek faktycznie zdecyduje się zrezygnować ze swojego udziału w "Sanatorium miłości"?

