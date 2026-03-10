Teresa z Tarnobrzega w "Sanatorium miłości 8" nie pojawiła się przypadkiem. Po 35 latach bez wsparcia, po wielkiej tragedii, jaka ją spotkała zdecydowała się zawalczyć o siebie i spróbować znaleźć kogoś bliskiego. W rozmowach w programie przyznała, że nie czeka już na wielkie uniesienia jak z filmów, ale bardzo potrzebuje bratniej duszy. Już na jednej z pierwszych randek zauroczyła się Wiesławem. Nawet prowadząca, Marta Manowska dostrzegła ten błysk w jej oku. Wiele wskazuje na to, że jest duża szansa na relację...

Teresa i Wiesław z "Sanatorium miłości" będą parą?

Opowieść Teresy to jedna z najbardziej przejmujących historii w nowej edycji programu, wśród wszystkich uczestników "Sanatorium miłości 8". Kobieta straciła męża, który odebrał sobie życie i została sama z rozpoczętą budową domu oraz trójką dzieci. Od tego czasu przez kolejne 35 lat musiała polegać wyłącznie na sobie, ale nie poddała się i dała sobie radę. Teraz postanowiła zawalczyć o siebie i poszukać wsparcia, ciepła oraz bratniej duszy. Podczas tzw. "szybkich randek" po rozmowie z Wiesławem nie ukrywała, że coś w niej drgnęło, a potem w rozmowie na osobności z Ewą przyznała, że jest nim zainteresowana. Wiesław też był pod wrażeniem Tereski i przed kamerami posypały się komplementy:

Teresa zrobiła na mnie szczególne wrażenie. Była taka naturalna. Biła od niej taka normalność. - powiedział wprost Wiesław

Z kolei Marta Manowska zapytała Teresą o wrażenia po pierwszej rozmowie z Henrykiem i chciała wiedzieć, czy to on jest faworytem. Na to Teresa powiedziała wprost:

Bratnia dusza moja

Internauci kibicują Teresie i Wiesławowi z "Sanatorium miłości"

Fani "Sanatorium miłości" kibicują Teresie, która od razu przypadła im do gustu i zachwyciła swoim spokojem, pracowitością i siłą. Po randce z Wiesławem już pojawiły się spekulacje, że to byłby świetny duet i oboje do siebie pasują:

Teresa z Wiesiem super

Fajni oboje, pasowali by do siebie, tacy prawdziwi.

A sama Tereska ma szansę zostać najsympatyczniejszą uczestniczką 8. edycji "Sanatorium miłości":

Tereska bardzo fajna

Tereska jak widać jest życiową kobietą, wie, czego chce.

Kibicujecie Teresce?

Zobacz także:

fot. TVP mat prasowe Weronika Marczyk-Kiełbasa