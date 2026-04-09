Emocje wokół 5. edycji "Farmy" Polsatu wchodzą na nowy poziom. Widzowie, którzy dzień po dniu śledzą życie w gospodarstwie, coraz głośniej próbują wyprzedzić program i ustalić, kto dotrze do samego końca. W ruch idą spekulacje z mediów społecznościowych, a nawet odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję. Jest tylko jeden problem, bo finałowa trójka ma pozostać tajemnicą aż do ostatniej prostej. Produkcja "Farmy" nie ukrywa zaskoczenia tym, co się dzieje i zabiera głos.

Po odejściu Ewy emocje wokół "Farmy" sięgają zenitu

Emocje na "Farmie" sięgają zenitu, szczególnie po nieoczekiwanym odejściu Ewy i objęciu rządów na gospodarstwie przez Janosika. Im bliżej końcówki sezonu, tym bardziej rośnie napięcie. Zainteresowanie przenosi się do mediów społecznościowych, gdzie fani starają się wyłapać każdy trop, aby dowiedzieć się, kto ma szansę dojść do finału.

Jednocześnie produkcja i osoby zaangażowane w realizację trzymają skład finałowej trójki pod ścisłą kontrolą. To ważne, bo 5. edycję nagrywano latem 2025 roku, a finałowe rozstrzygnięcia nie powinny wypływać przed emisją. Tymczasem w sieci nie brakuje spekulacji. Podczas tej edycji widzowie wpadli na zaskakujący sposób...

Kto pojawi się w finale 5. edycji "Farmy"?

Jak zauważa produkcja "Farmy" pewnym momencie część fanów postanowiła pójść drogą na skróty i zapytać Chata GPT o to, kto znajdzie się w finale. W sieci zaczęły krążyć screeny z odpowiedziami, które dla wielu brzmią kusząco, bo wyglądają jak konkret. Tyle że te "konkrety" potrafią się wzajemnie wykluczać. Wskazań jest sporo, każde inne, a więc trudno mówić o czymkolwiek więcej niż o zabawie.

Najmocniej działa jednak prosty test rzeczywistości. Jak informuje produkcja "Farmy" 7 kwietnia pojawiła się jedna z odpowiedzi, w której do finałowej trójki miała należeć Ewa Suarez. Tego samego wieczoru widzowie zobaczyli decyzję Ewy o opuszczeniu "Farmy". To wystarczyło, żeby wiele osób ostudziło emocje i potraktowało internetowe "przecieki" z większym dystansem.

W praktyce mechanizm jest prosty, im większa ciekawość, tym większa skłonność do łapania się czegokolwiek. A im bardziej tajemnica jest chroniona, tym bardziej rośnie apetyt na teorie. Tyle że w tym przypadku nawet najbardziej przekonujące zrzuty ekranu nie są dowodem na to, kto naprawdę dotrze do finału.

5. edycja była nagrywana w lecie 2025 roku, ale skład finałowej trójki jest ściśle strzeżony przez produkcję i osoby zaangażowane w realizację programu. Wskazania sztucznej inteligencji, a jest ich wiele i każde inne, należy więc traktować z przymrużeniem oka, jako zabawę i spekulacje, a nie rzetelne informacje czytamy na stronie polsat.pl.

Kiedy finał 5. edycji "Farmy"?

Na "Farmie" liczba uczestników stale się zmniejsza, a to oznacza, że wielki finał jest już coraz bliżej. Ostatnio produkcja "Farmy" ujawniła, że finał na żywo odbędzie się 7 maja. To wtedy widzowie ostatecznie będą mogli za pomocą głosowania smsowego wybrać zwycięzcę 5. edycji, który nie tylko otrzyma tytuł Super Farmera i Złote Widły, ale też zdobędzie nawet 200 tys. zł. Jak pamiętacie poprzednią edycję zwyciężył Bandi.

Zobacz także:

Kto wygra "Farmę" 5 fot. screen google.com/ Polsat

Złamanie zasad w "Farmie"? Jest fragment nowego odcinka. Uczestniczka opuści program?, fot. mat. prasowe Farma