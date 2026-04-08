Decyzja Ewy uderzyła w program "Farma" jak piorun, bo zapadła w momencie, gdy miała wyjątkowo mocną pozycję. Była Farmerką Tygodnia i miała immunitet. A jednak właśnie wtedy, spakowała swój tobołek i opuściła gospodarstwo. Po odejściu z "Farmy" Ewa zdecydowała się zabrać głos i ujawniła powody swojej decyzji, a teraz produkcja włączyła się w sprawę i zabrała głos. To wyda się już niebawem!

Ewa powiedziała "dość" i odeszła z "Farmy"

Ewa na "Farmie" uprzedziła Dominikę, że jeśli Aksel przegra planowany pojedynek z Henrykiem, ona rozważy odejście. To wystarczyło, aby prowadzące program potraktowały to bardzo poważnie i poprosiły Ewę o ostateczną decyzję. Pod presją czasu i komentarzy Henryka Ewa zdecydowała, że opuszcza "Farmę".

Najbardziej emocjonalnie na odejście Ewy z "Farmy" zareagowała Dominika. Po jej wyjściu Dominika nie ukrywała rozczarowania i mówiła wprost, że nie chce już być w żadnym sojuszu.

Zaskoczenie widać było też u pozostałych uczestników. Padały słowa krytyki, pojawiało się poczucie, że ruch Ewy był nagły i trudny do zrozumienia, zwłaszcza na tak późnym etapie rywalizacji. Emocje w grupie szybko przerodziły się w nerwowe rozmowy o lojalności i o tym, co dalej, skoro program na chwilę zostaje bez osoby sprawującej tygodniowe rządy.

Ewa komentuje swoje odejście z "Farmy"

Ewa odniosła się do sprawy i podkreśliła, że nie chodziło jej o rozgłos ani o to, by „być na ekranie”. Tłumaczyła, że świadomie zrezygnowała, bo dała komuś słowo i nie chciała zostawić swojego sojuszu „Młodych Wilków” w sytuacji, która w jej ocenie byłaby złamaniem zasad lojalności.

W jej wyjaśnieniach mocno wybrzmiały wartości: zasady, przyzwoitość i szacunek wobec innych. Zaznaczała też, że program oglądają dzieci, więc chciała pokazać, że nawet w trudnej sytuacji można trzymać się reguł, które są dla kogoś ważne.

Produkcja "Farmy" ujawnia to ws. Ewy

Okazuje się, że po odejściu Ewy z "Farmy" produkcja nie zorganizowała live'a z uczestniczką od razu po odcinku. Widzowie byli niepocieszeni, a niektórzy sugerowali, że Ewa mogłaby powiedzieć kilka niepochlebnych słów. Tymczasem produkcja "Farmy" zapowiada, że Ewa pojawi się na kanapie w "Halo tu Polsat" już w piątek i wtedy odpowie na kilka pytań od internautów.

Po odcinku nie ma live chata, ale pod postem możecie zadawać pytania, a kilka z nich zadamy Ewie po występie w @halotupolsat już w ten piątek! - czytamy na Instagarmie 'Farmy'

Zobacz także:

Ewa "Farma" fot. Facebook "Farma"