W ostatnim odcinku "Farmy" nowi uczestnicy stanęli przed szeregiem nowych obowiązków, które szybko zweryfikowały ich odnalezienie się w gospodarstwie. Dodatkowych emocji dostarczyli Beata i Szymon, którzy przynieśli kolejne Zadanie Tygodnia, powierzając jego realizację właśnie nowym farmerom. Wielkimi krokami zbliża się również decyzja dotycząca wyboru trzeciego uczestnika pojedynku, w dodatku... Janosik złamał zasady na "Farmie" i czeka na konsekwencje.

Rozłam sojuszu na "Farmie?

Dołączenie bliskich do programu, sprawiło, że jedna scena na "Farmie" wzruszyła wszystkich. Uczestnicy, już w powiększonym składzie, jednak szybko musieli zakasać rękawy do pracy. Odcinek "Farmy" rozpoczął się od rozmowy z Farmerem Tygodnia - Janosikiem, który przywitał nowych uczestników i zapoznał ich z obowiązkami czekającymi na farmie. Gdy nowi zabrali się do pracy w gospodarstwie, pozostali uczestnicy mogli na chwilę złapać oddech, a część damska wykorzystała ten moment na spokojne przygotowanie się i zrobienie makijażu. Doszło do wymiany zdań między Karoliną a Agnieszką, która wyraźnie martwiła się o programowe sojusze.

Następnie do uczestników dołączyli Szymon i Beata, którzy przedstawili kolejne Zadanie Tygodnia. Tym razem to nowi farmerzy - Ola, Paulina i Rafał - zostali obarczeni odpowiedzialnością za jego wykonanie. Prowadzący zapowiedzieli również, że następnego dnia to dotychczasowi uczestnicy zdecydują, który z nowych farmerów stanie do pojedynku z Karoliną i Dominiką.

Zadanie polegało na przygotowaniu serów - oscypka oraz halloumi, a szczegółowy sposób ich wykonania przekazał uczestnikom Janosik. Podkreślił przy tym, że ocena zadania odbędzie się następnego dnia przed południem, a dotychczasowi farmerzy nie mogą w żaden sposób pomagać nowym uczestnikom.

W międzyczasie doszło do napięć między Henrykiem a Karoliną, które dotyczyły ustaleń w obrębie sojuszu. Karolina uważała, że do pojedynku powinna zostać wytypowana Paulina - przyjaciółka Janosika - aby nie osłabiać pozycji osób związanych z nią i Agnieszką, które pozostają w sojuszu z Henrykiem.

Henryk nie podzielał jednak tego stanowiska i postanowił skonsultować sytuację z Akselem, Janosikiem oraz Wojtkiem. Po wspólnej rozmowie panowie wstępnie podjęli decyzję, że do pojedynku zostanie wskazany mąż Karoliny, by nie pozwolić dojść im wspólnie do finału.

My też musimy powstać na nowo. Nasz układ, nasz sojusz mówił Henryk.

Agnieszce jednak nie spodobał się ten pomysł i otwarcie poinformowała o tym Henryka i Wojtka. Jaką ostatecznie podejmą decyzję? Tego dowiemy się najprawdopodobniej już w najbliższym odcinku.

Janosik złamał zasady na "Farmie"

Farmerzy niespodziewanie otrzymali kolejny list od Ilony i Mileny, w którym zapowiedziano ognisko i wspólną zabawę. Początkowo wiadomość wywołała ogromną radość wśród uczestników, jednak koniec końców Janosik zmartwił się o swój pobyt na "Farmie".

Okazało się, że udostępnił swoją kuchnię innym uczestnikom, by gotowali w niej obiad, co jest niezgodne z zasadami panującymi na "Farmie". Farmer Tygodnia został poinformowany, że już następnego dnia poniesie konsekwencje za udostępnienie swojego pokoju pozostałym uczestnikom. Zaniepokojony Janosik zaczął obawiać się, że może to oznaczać dla niego koniec udziału w "Farmie".

Zobacz także:

