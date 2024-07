Tylko u nas, to już pewne. To oczywiste. Doda zagra w filmie! Po doskonałej premierze w teatrze Imka w spektaklu "Słownik Ptaszków Polskich", w kierunku Dody posypało się wiele kwiatów, maskotek i ciepłych słów (proszę pamiętajcie, że również diamenty są mile widziane). Kwestią czasu było oferta zagrania w filmie. Taką propozycję złożył Dodzie Patryk Vega oraz producent obrazu "Pitbull". Artystka z rozkoszą przyjęła tą ofertę, gdyż:

1. jest wielką fanką tego filmu.

2. jest wielką fanką siebie.

Film Patryka Vegi oscyluje wokół tematu polskiej policji i światka przestępczego. Po której mocy Doda wykreuje swoją postać? Podpowiedzą może być już teledysk do piosenki "Niebezpieczna kobieta" (polska wersja mega hitu "Hard Heart", która od miesiąca jest przebojem na wszelkich serwisach muzycznych (nieważne, że premiera była kilka dni temu, nie bawmy się w detale). Piosenka promuje najnowszą część "Pitbulla. Niebezpiecznie kobiety" (od 8 listopada w kinach).

Kiedy zobaczycie teledysk? JUŻ W PRZYSZŁYM TYGODNIU NADEJDZIE TEN FANTASTYCZNY DZIEŃ, NA KTÓRY CZEKALI WSZYSCY.

WYOSTRZCIE EKRANY I PRZYGOTUJCIE TERMOSY Z MELISĄ. CZEKAJĄ WAS NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA.

A TERAZ... KONKURS!

Nasza fantastyczna aktorka, piosenkarka, autorka tekstów i muzyki, producentka, jurorka, osobowość telewizyjna, reżyserka swoich show, prekursorka, trendsetterka, liderka zespołu Virgin, ponadprzeciętnie inteligentna i niewiarygodnie piękna dziennikarka, charakteryzująca się skromnością, obiektywizmem i rzetelnością w swoich wielu artykułach przygotowała konkurs.

KOCHANI!

Wysyłajcie na adres redakcji - konkurs@party.pl - propozycje plakatów do kolejnej części Pitbulla. Najbardziej wyjątkowe (plakaty ze mną ze mną ze mną i jeszcze... ze mną) nagrodzimy dwoma zaproszeniami na premierę "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" w listopadzie. Konkurs potrwa do premiery teledysku czyli do poniedziałku, 06.09. 2016 (włącznie).

Wasza Doda!