Antoni Królikowski otwiera swoją federację fame MMA: "Muszę na czymś się wyładować"

Jakiś czas temu w mediach dość głośno było o uszczypliwościach dwóch aktorek, które rozpoczęły się od zaczepki Julii Wieniawy w stronę Joanny Opozdy, obecnej partnerki Antoniego Królikowskiego . Ukochana aktora wybrała na premierę filmu "Dolina Bogów" sukienkę w podobnym stylu, jaką kilka tygodni wcześniej miała na sobie Julia Wieniawa na planie "Top Model" . Była partnerka Antoniego Królikowskiego postanowiła żartobliwie i nieco złośliwie to skomentować. Hehe fajnie być inspiracją modową dla innych aktorek - napisała Julia Wieniawa Joanna Opozda oczywiście nie zostawiła tego bez odpowiedzi i dość ostro zareagowała na tę zaczepkę. Fajnie jest inspirować młodzież, w szczególności w sposób pozytywny np. do NAUKI, zdobycia wykształcenia wyższego, tak żeby później mogli faktycznie nazywać się "aktorami". A zazdrość to zły doradca :) Miłego dnia. - napisała Joanna Opozda w swojej relacji na Instagramie. Zobacz także: Fan do Joanny Opozdy: "Pusta jesteś. Ten twój Antoś też na żadne studia aktorskie nie poszedł" Ostro mu odpowiedziała! Antoni Królikowski komentuje konflikt byłej i obecnej partnerki Po upływie kilku tygodni od całego zamieszania, głos w tej sprawie zabrał Antoni Królikowski w rozmowie z portalem Plotek.pl. Wcześniej aktor dał do zrozumienia, że stoi oczywiście po stronie swojej obecnej wybranki. Teraz również to oczywiście potwierdził i jednocześnie nie chciał zbyt wiele mówić na temat tej sprawy. Nie komentuję takich rzeczy, bo to po prostu jest śmieszne i zawsze będę po stronie Asi, tylko tyle mogę powiedzieć - stwierdził w rozmowie z Plotkiem, Antoni Królikowski. W dalszej części rozmowy aktor wyjawił, czy Joannę Opozdę w...