Antoni Królikowski chwali się nowym wyzwaniem! Został włodarzem gali walk MMA! Fani: "Ale żenada"

Antoni Królikowski nie cieszy się ostatnio dobrą sławą przez sytuację, jaka ma miejsce w jego życiu prywatnym. Fani nie zostawiają suchej nitki na aktorze, krytykując go za rozstanie z Joanną Opozdą, do którego podobno miało dojść tuż przed narodzinami ich syna, Vincenta. Aktor jednak nie przejmuje się komentarzami, sam nie ujawnia zbyt wiele na temat uczuciowego życia i wciąż podejmuje się nowych wyzwań zawodowych. Niestety, jego próby odciągnięcia uwagi fanów od przykrych zdarzeń życia prywatnego, zupełnie się nie udają, ponieważ zdaniem fanów, aktor wciąż zalicza wpadki... Najnowsza dotyczy jego nowej roli... czyli włodarza gali MMA.

Antoni Królikowski skrytykowany przez fanów: "Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść !"

Antoni Królikowski stara się pogodzić swoją nową rolę życiową z rolami, które odgrywa w pracy. Paparazzi często przyłapują świeżo upieczonego tatę pod blokiem Joanny Opozdy. W międzyczasie Antoni na swoich mediach społecznościowych publikuje treści ze swoich aktualnych zawodowych wyzwań. Teraz Antoni Królikowski pochwalił się swoją nową rolą jako włodarza gali MMA. Federacja MMA oraz sam aktor opublikowali informację, w której widzowie nowej gali mogli się dowiedzieć nieco więcej o Antonim Królikowskim:

- Jestem wkur*****, a ROYAL DIVISION to manifestacja mojego buntu‼️

Royal Division to przemoc, lecz przemoc kontrolowana. Bez karabinów, wybuchów i śmierci niewinnych ludzi. W Royal Division każdy gladiator będzie miał równe szanse, posiadając jedynie własne ręce i nogi do ataku oraz obrony, a także nieposkromioną wolę walki - czytamy na wstępie, by zaraz poznać samego prowadzącego:



- Antek nie boi się żadnych wyzwań, bo drzemie w nim dusza wojownika i odkrywcy. Jako aktor walczył w Powstaniu Warszawskim, był pilotem Dywizjonu 303, bronił Karbali w Iraku, a nawet miał swój gang pseudokibiców jako Bad Boy Patryka Vegi, u którego był też świetnym skompromitowanym politykiem. Wygrana w programie "Agent - Gwiazdy", a nawet przeprawa "Przez Atlantyk", a on wciąż jest spragniony kolejnych prób swoich sił na nowych płaszczyznach. Od niedawna jest dumnym ojcem Vincenta. Królikowski postawił sobie nowy cel. Chce przebić kolejną barierę 👊 - rozpisują się autorzy posta.

Internautom nie spodobał się dość niefortunny opis jego drogi zawodowej, a szczególnie zdanie, że "jako aktor walczył w Powstaniu Warszawskim". Chociaż można się domyślić, że autor chciał przybliżyć widzom liczne aktorskie role Królikowskiego, to jednak wyszło to dość niezgrabnie. Poza tym fani mają wątpliwości czy Królikowski w ogóle nadaje się na prowadzącego galę Fame MMA:

- walczył w powstaniu jako aktor 😂😂😂😂 - "Jako aktor walczył w powstaniu warszawskim "🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ - Ale żenada - Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść ! - Autentycznie, wierzcie lub nie, ale jak to zobaczyłam, to płakałam ze śmiechu w pracy. "WŁODARZ"😂😂😂 biorąc pod uwagę, jakim jest człowiekiem, to najlepiej wyszłoby mu być "włodarzem" w cyrku - krytykują i ironizują fani.

Instagram/Antoni Królikowski

Aktor nie zareagował na falę negatywnych komentarzy. Antoni Królikowski wielokrotnie podkreślał, że nie będzie przejmował się tym, co wypisują o nim inni. Mimo burzy, jaka wokół Antoniego ma miejsce, aktor nie rezygnuje z mediów społecznościowych. Wciąż jest zapracowany, bierze udział w różnych projektach i pokazuje, co robi na co dzień. Myślicie, że Antoni Królikowski poradzi sobie zatem w roli prowadzącego galę galę MMA?