Objęcie urzędu prezydenta to rewolucja w codziennym życiu każdego człowieka. Karol Nawrocki w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że nie tęskni za wieloma elementami swojego dawnego życia. Zmiany, jakie przyniosła nowa rola, zostały przez niego zaakceptowane ze spokojem.

Prezydent Nawrocki nie będzie tęsknił za prowadzeniem samochodu

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Karol Nawrocki otrzymał zakaz prowadzenia samochodu, co jest normalną procedurą w momencie objęcia funkcji głowy państwa. Prezydent RP w wywiadzie dla „Super Expressu” przyznał, że nie będzie za tym tęsknił. Motoryzacja najwyraźniej nigdy nie była w kręgu zainteresowań głowy państwa.

Za kierownicą nie będę tęsknił zdradził.

Zaskakująca pasja prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki otwarcie mówi o tym, jak ważne jest poszukiwanie sposobów na realizację pasji – nawet przy intensywnym trybie życia. W jego przypadku to jazda konna oraz siłownia stały się głównymi formami spędzania wolnego czasu.

Można się realizować na wiele sposobów, np. jeździć konno ujawnił prezydent RP.

W dalszej części dziennikarz próbował się dowiedzieć, gdzie Karol Nawrocki wyjeżdża, by realizować swoją pasję. Głowa państwa nie zdradziła jednak konkretnego miejsca, by ustrzec się przed paparazzi.

Tego nie powiem. Inaczej nie dalibyście mi spokoju i nawet to byście mi zabrali jako dziennikarze wyjaśnił.

W ostatnim czasie współpracujący z Karolem Nawrockim Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker, a także Marcin Przydacz przyznali, że pasja do sportu to nie tylko medialna część wizerunku głowy państwa. Obaj panowie ujawnili, że prezydent RP układa plan dnia tak, by znaleźć przynajmniej pół godziny na aktywność fizyczną.

Niedawno prezydent RP udzielił kilku wywiadów, w których opowiedział również o tym, jak tę poważną zmianę przeżyli jego bliscy. W rozmowie z mediami Karol Nawrocki rozpływał się nad swoją żoną i zapowiedział, że Marta Nawrocka będzie inną pierwszą damą niż jej poprzedniczki.

