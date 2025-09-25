Karol Nawrocki o Marcie: "Autentyczna i gotowa do działania jako pierwsza dama"

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski 6 sierpnia 2025 roku. Od tego momentu, zarówno on, jak i jego żona Marta Nawrocka, aktywnie uczestniczą w życiu publicznym. Para prezydencka pojawia się wspólnie na wielu wydarzeniach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Jednym z ważniejszych punktów zagranicznej aktywności była 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, w której prezydent wziął udział. Towarzyszyła mu pierwsza dama, która nie pozostała bierna – uczestniczyła w wydarzeniach organizowanych dla Polonii, spotkała się z uczniami polskich szkół w USA oraz brała udział w kameralnym spotkaniu z przedstawicielkami klubu Beyond – zrzeszającego polskie kobiety sukcesu.

Karol Nawrocki zachwyca się żoną

W najnowszym wywiadzie dla „Faktu” Karol Nawrocki otwarcie mówił o swojej żonie, chwaląc ją za autentyczność i zaangażowanie w nową rolę.

Myślę, że moja żona doskonale weszła w rolę pierwszej damy przyznał w rozmowie.

W dalszej części prezydent RP dodał także, że Marta Nawrocka nie jest osobą przypadkową na tym stanowisku.

Marta ma swoje zainteresowania i swoje możliwości. Została pierwszą damą jako doświadczony funkcjonariusz państwa polskiego. Wobec tego to naturalne, że przy swoich odrębnych zainteresowaniach i swoich pasjach będzie wypełniała — w sposób inny niż do tej pory — rolę pierwszej damy wyjaśnił.

Każdy jest człowiekiem, który wnosi do konkretnego stanowiska kawałek siebie. Ja widzę swoją żonę, gdy przyglądam się jej aktywności jako pierwszej damy. Widzę tę Martę Nawrocką, którą poznałem przez wiele lat. Jest na pewno w tym, co robi autentyczna dodał.

Prezydent Karol Nawrocki ujawnił plany na przyszłość

W tym samym wywiadzie dla „Faktu” Karol Nawrocki odniósł się również do kwestii zamieszkania z rodziną. Obecnie nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji, ale jak przyznał prezydent: „Docelowo raczej będziemy mieszkać w Pałacu Prezydenckim, choć w Belwederze mieszka się bardzo dobrze”.

Warto przypomnieć, że niedawno para prezydencka złożyła wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Pierwsza dama Polski przyciągnęła uwagę ekspertów z całego kraju, którzy komentowali nie tylko jej zachowanie, ale i stylizacje.

