Karol Nawrocki otwarcie o dzieciach: „Dla Kasi nie jestem prezydentem, tylko tatusiem”

Karol Nawrocki od 6 sierpnia pełni funkcję prezydenta Polski. Od objęcia tego stanowiska zarówno on, jak i jego żona Marta Nawrocka, znaleźli się w centrum zainteresowania mediów. Równie dużo uwagi poświęca się ich rodzinie, a w szczególności trójce dzieci: Danielowi, Antkowi i Katarzynie.

W najnowszym wywiadzie dla „Super Expressu” Karol Nawrocki zdecydował się opowiedzieć o prywatnym życiu swojej rodziny. Podkreślił, że choć ich codzienność diametralnie się zmieniła, dzieci zachowują radość życia typową dla swojego wieku.

Karol Nawrocki przyznał, że jego rodzina przeżyła zmianę

Daniel, najstarszy syn Karola Nawrockiego, już aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. W rozmowie z „Super Expressem” prezydent zdradził, że Daniel został prowadzącym nowego programu w telewizji wPolsce24. To ważny krok w jego zawodowej drodze, który jednocześnie wpisuje się w medialne zainteresowanie rodziną głowy państwa.

Ich życie zmieniło się diametralnie, ale zachowują dziecięcą i młodzieńczą radość powiedział prezydent RP.

W odróżnieniu od Daniela, pozostała dwójka dzieci – Antek i Katarzyna – pozostaje jeszcze w wieku szkolnym. Prezydent podkreślił, że Antek „dobrze odnalazł się w nowej roli”. Choć nie zdradzono więcej szczegółów, można odczytać to jako pozytywną adaptację do życia w cieniu prezydenckiej odpowiedzialności ojca.

Siedmioletnia Katarzyna, najmłodsza z rodzeństwa, jest symbolem dziecięcej szczerości i prostoty. Prezydent Nawrocki opowiedział w wywiadzie, że córka nie traktuje go jak głowę państwa.

Najstarszy syn, Daniel jest aktywny publicznie. Antek, średni syn, dobrze odnalazł się w nowej roli. A Kasia, ze swoją słodkością siedmiolatki, nie żyje kwestiami politycznymi, skupia się na swoich sprawach i często mówi: »Nie jesteś dla mnie prezydentem, tylko moim tatusiem zdradził Nawrocki.

Karol i Marta Nawroccy polecieli razem do Stanów Zjednoczonych

Para prezydencka Karol i Marta Nawroccy odwiedziła Nowy Jork w związku z uczestnictwem Karola Nawrockiego w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas pobytu w Nowym Jorku Marta Nawrocka aktywnie angażowała się w wydarzenia społeczne. Jednym z nich było spotkanie z Polkami mieszkającymi w Nowym Jorku, zorganizowane w restauracji „Pierożek” — miejscu znanym z polskiego klimatu i kuchni.

W czasie wizyty Marta Nawrocka uczestniczyła również w bankiecie wydanym przez Melanię Trump, pierwszą damę USA, w ramach wydarzenia pod hasłem „Fostering the Future Together”, które miało promować wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej.

