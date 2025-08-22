Zaskakujący telefon prezydenta Nawrockiego na żywo w Kanale Zero!

Widzowie Kanału Zero byli świadkami wyjątkowego momentu podczas rozmowy prowadzonej przez Roberta Mazurka. Gościem programu był Paweł Szefernaker, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas standardowej części audycji, w której gość odpowiadał na pytania widzów, doszło do niespodziewanego wydarzenia — na antenę zadzwonił sam prezydent.

Prezydent Nawrocki dodzwonił się do programu na żywo. „Dobry wieczór, Karol z Gdańska”

Zaskoczenie prowadzącego i samego Szefernakera było ogromne, a atmosfera programu nagle się rozluźniła za sprawą humorystycznego wstępu prezydenta Nawrockiego, który dostał się na linię telefoniczną Kanału Zero.

Dobry wieczór, Karol z Gdańska, wykonujący obowiązki wobec państwa polskiego z wielką przyjemnością i zaszczytem w Warszawie powiedział prezydent RP na wizji.

Jak wyjaśnił Szefernaker, prezydent Karol Nawrocki próbował wcześniej się z nim skontaktować, zanim dodzwonił się do studia. Wypowiedź głowy państwa wywołała zarówno śmiech, jak i lekką dezorientację.

Dzwonię z pozdrowieniami dla pana redaktora i mojego ministra. Powinienem zacząć od słów: szanowni państwo. Z podziwem przysłuchuję się rozmowie przekazał prezydent.

Prezydent Nawrocki odpowiedział na pytanie o luksusowy zegarek

Robert Mazurek wykorzystał moment, by zapytać prezydenta o jego dodatek do stylizacji, o którym ostatnio było głośno w mediach. Niedawno przypominaliśmy, że Karol Nawrocki pokazał się z luksusowym zegarkiem po zaprzysiężeniu. Głowa państwa zaznaczyła, że dzisiaj politycy mogą pozwolić sobie na droższe akcesoria, a wspomniany model otrzymał w prezencie.

To jest zegarek, który podarował mi mój przyjaciel na 40. urodziny, firmy Błonie. Ten zegarek, który noszę, jest tej samej firmy. Teraz politycy noszą droższe zegarki z całą pewnością. To bardzo miły, przyjemny i wartościowy prezent, ale w granicach przyzwoitości wyjaśnił.

Nawrocki zadeklarował również, że zamierza nadal nosić ten zegarek, podkreślając jego wartość sentymentalną. Podczas rozmowy szef Kancelarii Prezydenta ujawnił kulisy wrześniowej podróży głowy państwa oraz poinformował o przygotowaniach do planowanej wizyty w Waszyngtonie.

Prezydent Nawrocki przypomniał o zakładzie z Krzysztofem Stanowskim, który ostatecznie wygrał

Rozmowa zakończyła się intrygującym akcentem. Karol Nawrocki wspomniał, że po wygraniu zakładu z Krzysztofem Stanowskim, który panowie zawarli jeszcze przed wyborami prezydenckimi, liczy na dotrzymanie obietnicy przez szefa Kanału Zero.

Czekam na to, co obiecał mi Krzysztof Stanowski w rozmowie zaczął prezydent RP.

To jest sprawa między wami przerwał mu nagle Mazurek.

Prezydent nie po raz pierwszy zaskoczył obywateli. Przypominamy, że zaraz po zaprzysiężeniu Karol Nawrocki poszedł na mecz Lechii Gdańsk i przebywał na trybunie wraz z innymi kibicami klubu piłkarskiego. Doczekał się tam ciepłego powitania przez fanatyków drużyny, którzy rozwiesili baner z hasłem: „Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii”.

