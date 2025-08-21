Karol Nawrocki zachwyca nowym zegarkiem. Styl prezydenta na celowniku!

W poniedziałek, 18 sierpnia, podczas oficjalnego powoływania nowych doradców w Pałacu Prezydenckim, Karol Nawrocki zaprezentował się w nowym dodatku, który szybko został zauważony. Tym razem uwagę mediów i opinii publicznej przyciągnął zegarek prezydenta. Nie był to przypadkowy wybór – Nawrocki ponownie zdecydował się na model marki Błonie.

Jeszcze w czerwcu, podczas rozmowy z Donaldem Trumpem oraz późniejszych uroczystości, Karol Nawrocki nosił zegarek z linii Zodiak tej samej marki. W sierpniu natomiast pojawił się już z nowym modelem Polan 2. To kolejny sygnał świadczący o przywiązaniu prezydenta do polskiej marki zegarków.

Prezydent Karol Nawrocki stawia na luksusowe dodatki polskich marek

Nowy zegarek, który pojawił się na nadgarstku prezydenta, to model Polan 2 marki Błonie. Cena rynkowa tego czasomierza to dokładnie 1 tys. 999 zł. Dla wielu obserwatorów stylu polityków, to nie tylko luksusowy gadżet, ale i komunikat – świadome budowanie wizerunku poprzez konkretne wybory estetyczne.

Karol Nawrocki, jak wynika z obserwacji medialnych, regularnie wybiera produkty tej samej marki, co może świadczyć o spójności i przemyślanej strategii wizerunkowej. Zegarki Błonie, z polskimi korzeniami i nowoczesnym designem, wpisują się w obraz prezydenta jako osoby dbającej o detale, ale i lojalnej wobec lokalnych marek.

Styl prezydenta Karola Nawrockiego

Choć stylizacje jego żony częściej są komentowane w mediach, sam Karol Nawrocki również przyciąga spojrzenia – szczególnie podczas oficjalnych wystąpień. Eksperci nie przeoczają takich detali, jak zegarki, które stają się częścią szerszego przekazu.

Dr Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego i autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0”, ocenił w rozmowie z Plejadą, że nowy prezydent buduje obraz osoby aktywnej, bliskiej ludziom. Zwrócił też uwagę, że w ten przekaz zaangażowana jest cała rodzina Karola Nawrockiego – żona oraz syn Daniel – którzy biorą udział w uroczystościach i wydarzeniach publicznych.

Przede wszystkim chce stworzyć wizerunek aktywnej osoby, która jest bliska ludziom. Cała rodzina jest zaangażowana w promowanie jego wizerunku, szczególnie żona czy syn Daniel. To wszystko buduje wizerunek w kontraście do innych polityków, poprzez bycie aktywnym i wysportowanym przekazał ekspert.

Prezydent Karol Nawrocki chce być blisko ludzi

Karol Nawrocki od początku swojej prezydentury aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Od zaprzysiężenia minęły zaledwie dwa tygodnie, a już wziął udział w licznych spotkaniach i uroczystościach. Styl, w jakim się prezentuje – formalny garnitur, ale i wyraźnie dobrane dodatki – staje się częścią jego tożsamości politycznej.

Warto przypomnieć, że prezydent Karol Nawrocki pojawił się na trybunie podczas meczu Lechii Gdańsk. Zgromadzeni na stadionie kibice wyrazili swoje poparcie dla następcy Andrzeja Dudy, wywieszając baner z hasłem: „Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii”.

