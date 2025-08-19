Magdalena Hajduk zaskoczyła wszystkich! Kim jest nowa doradczyni prezydenta?

W poniedziałek, 18 sierpnia, w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość nominacji nowych doradców prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent powołał zarówno doradców etatowych, jak i społecznych. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim za gotowość do wspólnej pracy przez najbliższe 5 lat. W trakcie wydarzenia uwagę mediów i internautów zwróciła szczególnie Magdalena Hajduk – kobieta, która na oficjalnym zdjęciu stanęła obok prezydenta, budząc ogromne zainteresowanie.

Kim jest Magdalena Hajduk, doradczyni prezydenta Karola Nawrockiego?

Z informacji opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta wynika, że Magdalena Hajduk ukończyła studia podyplomowe na kierunku International MBA in Strategy, Program and Project Management na Politechnice Gdańskiej. Dodatkowo jest absolwentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Nauk Społecznych. Jej praca dyplomowa na Politechnice dotyczyła transformacji cyfrowej oferty edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej, natomiast praca magisterska skupiała się na targetowaniu przekazu reklamowego w Internecie.

Hajduk posiada 20-letnie doświadczenie w komunikacji społecznej, marketingu internetowym oraz branży IT. Jest uznawana za ekspertkę w zarządzaniu innowacyjnymi projektami opartymi na nowoczesnych technologiach.

Magdalena Hajduk i Karol Nawrocki współpracowali razem już wcześniej

Od 2021 roku Magdalena Hajduk pełniła funkcję dyrektora Biura Nowych Technologii w Instytucie Pamięci Narodowej. W tym czasie wdrażała zaawansowane rozwiązania cyfrowe w działalności IPN. Wcześniej pracowała jako Kierownik Działu Komunikacji i Promocji w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie zarządzała 10-osobowym zespołem.

Podczas pandemii Hajduk skutecznie przeniosła działalność Muzeum do Internetu, wdrażając strategię komunikacji kryzysowej z wykorzystaniem najnowszych technik targetowania. Efektem tych działań było zdobycie wielu międzynarodowych nagród oraz osiągnięcie imponującego wyniku 35 milionów wyświetleń treści internetowych muzeum.

Czym Magdalena Hajduk będzie zajmować się w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego?

Przed dołączeniem do sektora kultury Magdalena Hajduk pracowała w branży IT, gdzie odbyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz strategii komunikacyjnej. Interesuje się technologiami przełomowymi i etyką ich rozwoju. W Kancelarii Prezydenta będzie odpowiadać za kwestie związane z nowymi technologiami.

Możemy się spodziewać, że na początku kadencji prezydent RP i jego rodzina oraz współpracownicy będą w centrum uwagi. W ostatnim czasie Karol Nawrocki tłumaczył się z nieobecności w Waszyngtonie.

