Kacper Tomasiak bez medalu! Zdradził, komu go oddał

Po zakończeniu rywalizacji na dużej skoczni w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026, Kacper Tomasiak wywołał ogromne poruszenie wśród kibiców i środowiska sportowego. 19-letni polski skoczek narciarski nie zatrzymał dla siebie brązowego medalu, lecz natychmiast przekazał go swoim trenerom. Powód tej decyzji okazał się zaskakująco praktyczny – Tomasiak musiał przejść liczne kontrole i procedury po zawodach, a obecność medalu przy sobie mogłaby jedynie utrudnić te czynności.

Jak relacjonował sam Kacper Tomasiak, zaraz po zejściu z podium zdecydował, że bezpieczniej będzie, jeśli medal zostanie u trenerów na czas wymaganych kontroli. To nietypowe zachowanie natychmiast stało się tematem numer jeden w mediach sportowych i wywołało lawinę komentarzy w sieci. Wielu kibiców nie kryło zdziwienia, inni natomiast podkreślali praktyczne podejście młodego zawodnika.

Właściwie nie mam go przy sobie. Trenerzy mają, po tych wszystkich kontrolach to lepiej było przejść je bez niego powiedział 19-letni skoczek w rozmowie z serwisem Sport.pl.

Tomasiak przyznał po zawodach, że emocje związane ze zdobyciem brązowego medalu były ogromne, ale opadły szybciej niż po wcześniejszych sukcesach. Jego trener, Maciej Maciusiak, nie ukrywał dumy z postawy swojego podopiecznego i podkreślał, że Kacper Tomasiak wykazał się nie tylko sportową klasą, ale również dojrzałością w podejściu do spraw organizacyjnych podczas igrzysk olimpijskich w Predazzo.

Czuję się dobrze. Na pewno dużo radości czuć powiedział Tomasiak.

Brązowy medal zdobyty w Predazzo nie jest jedynym sukcesem Kacpra Tomasiaka podczas tych igrzysk. W ubiegły poniedziałek młody skoczek sięgnął również po srebro na skoczni normalnej. Tak szybkie sukcesy w dwóch różnych konkursach sprawiły, że Tomasiak zyskał jeszcze większe uznanie kibiców i środowiska sportowego. Przed polskimi skoczkami wciąż stoi kolejne wyzwanie – start w konkursie duetów, w którym po dotychczasowych wynikach mają realną szansę na następne medale.

