Trzeba przyznać, że ten krótki filmik zrobił dziś zawrotną karierę! Nic dziwnego, widać na nim bardzo wyraźnie jak prezes PiS Jarosław Kaczyński przesyła buziaka w kierunku ław poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, dokładnie wiadomo do kogo skierowany jest ten gest - to ważna posłanka klubu!

Prezes PiS przesyła buziaka

Jarosław Kaczyński uczestniczył w środę w dyskusji nad expose nowego premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu, którego prezes sam wcześniej namaścił na tę funkcję, najpierw opowiedział o swoich planach, a potem musiał wysłuchać dyskusji nad swoim wystąpieniem. I nie zawsze było miło. Opozycja wyciągała bowiem Morawieckiemu to, co robił - albo czego zaniechał - jako niedawny pierwszy wicepremier. Posłowie PiS zaś starali się ze wszystkich sił bronić kolegi przed atakami. Często krzycząc ze swoich ław. Było więc gorąco.

Wszystkiemu przysłuchiwał się Jarosław Kaczyński. I to on stał się sensacją już po zakończeniu obrad. W sieci pojawił się bowiem filmik, na którym widać jak przesyła komuś buziaki! Zamieściła go na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek, która od razu pod nim wyjaśniła do kogo był kierowany ten niezwykły gest prezesa!

Zdziwieni? Prof. Krystyna Pawłowicz uchodzi za jedną z najaktywniejszych i posłanek o niespożytej wręcz energii, nad którą czasem trudno zapanować... Efektem tego są jej częste uwagi rzucane z ław sejmowych. Czasem bardzo głośno. Wiadomo jednak, że w klubie PiS cieszy się uznaniem. Czym jednak tak zasłużyła się prezesowi, że posłał jej buziaka?

Zobaczcie dłuższą wersję filmiku, który zamieściła sama posłanka.

I jak Wam się podoba?

Prezes Kaczyński i prof. Pawłowicz w Sejmie:

Prof. Pawłowicz często bardzo angażuje się w sejmowe debaty: