Ania Lewandowska razem z Robertem spędza święta Bożego Narodzenia pierwszy raz w życiu we troje - dołączyła do nich córeczka Klara! Ania Lewandowska bardzo poważnie podchodzi do świąt - osobiście przygotowuje nie tylko jedzenie, ale i prezenty. Co w tym roku podarowała swoim bliskim? Na Instagramie pokazała, co znalazło się pod ich choinką.

Co Ania Lewandowska dała w prezencie na święta?

Ania Lewandowska dała swoim bliskim... pudełko z batonami i innymi smakołykami z serii "Foods by Ann". Szczerze mówiąc, takie prezenty trochę nas zdziwiły. Spodziewaliśmy się większej kreatywności po Lewandowskiej, choć z drugiej strony w okresie świątecznym z powodu przejedzenia trochę zdrowych przekąsek z pewnością się przyda! ;)

Ciekawy, czy domownicy się ucieszyli z takich prezentów? Jak myślicie?

Anna Lewandowska dała swoim bliskim batony pod choinkę. Udany prezent?

Ania Lewandowska na święta.