Ania Lewandowska nie tylko pokazała zdjęcia, ale i złożyła wszystkim życzenia. Oto one:

Nadszedł długo wyczekiwany, cudowny okres Świąt Bożego Narodzenia. ????❤️ Życzymy Wam jak najwięcej powodów do uśmiechu i radości, oraz pozostania w duchu życzliwości, miłości i przyjaźni, nie tylko w okresie świątecznym. Życzymy ciepła domowego ogniska oraz światła, które rozświetli każdy mrok.

Nieustającej motywacji do samorealizacji, a marzenia niech zmienią się w cele do których będziecie dążyć i niech nic nie stanie na drodze do walki z własnymi słabościami i pokonywaniem własnych barier.

Nie byłabym sobą ????gdybym jak zawsze nie życzyła Wam, by aktywność fizyczna stała się miła codziennością i byście dzięki niej hartowali ciało i duszę, a zdrowy styl życia pomagał Wam w drodze do szczęścia i nieustannie dobrej kondycji.