I znów to samo! Jak co roku mówiłeś, że to się nie powtórzy, starałeś się, ale nie wyszło! Świąteczne przejedzenie? Mamy na to radę! A dokładniej nie my, a Anna Lewandowska! W swoim kalendarzu na 2018 rok podała garść informacji, jak uniknąć przejedzenia - a jeśli niestety już się przejadłeś - co w takiej sytuacji zrobić?

Oto rady Anny Lewandowskiej:

Aby przygotować żołądek, należy wypić dwie szklanki gorącej wody z cytryną lub z octem jabłkowym.

Jedzenia nie należy popijać.

Spróbuj każdej potrawy.

Rób przerwy między posiłkami.

Jedz małymi kąskami i dokładnie żuj pokarm.

Jeśli już musisz sięgnąć po pieczywo, wybierz to ciemne.

Dodaj kminek do ciężkostrawnych potraw.

Używaj do potraw oleju kokosowego.

Zacznij kolację od deseru/węglowodanów

Propaguj zdrowe potrawy np. bezglutenowe.

Jeżeli już pijesz alkohol, wybieraj czerwone wino. Cięższe trunki popijaj wodą z cytryną.

Wypij na noc melisę, która uspokoi wątrobę lub koper włoski na lepsze trawienie. Od następnego ranka pij pokrzywę.

Zaopatrz się w enzymy trawienne.

Nie spędzaj całych świąt przy stole.

Jedz rozważnie i nie stresuj się

Te podkreślone rady przydadzą wam się przede wszystkim pierwszego dnia Świąt po przejedzeniu w Wigilię! Ale reszta rad przyda wam się zdecydowanie przez całe Święta! Skorzystacie? ;)

