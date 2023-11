Internautom nie spodobało się, że Anna Lewandowska wspomniała o świętym Mikołaju i prezentach! W komentarzach wytknęli trenerce, że nie to jest najważniejsze w tym czasie.

A Wigilia to czas oczekiwania ???? na narodziny Pana a nie na przyjscie mikolaja ktory zreszta przychodzi 6 grudnia. A w Wigilie przychodzi Gwiazdor, Aniolek albo Dzieciatko Jezus ???????? Wesolych Swiat.

tak mowisz ? To kto przychodzi 6 Grudnia w takim razie ???? Bo czas Wigilii to nie wyczekiwanie na prezenty tylko na cos kompletnie innego. To straszne ze ludzie tak niszcza te Swieta. Masaka. I potem dzieci nie rozumieja filozfii Swiat kompletnie.

A potem dzieci sie bzdur ucza ????

Jak ktos mi pisze w Wigilie ze czeka na Mikolaja no to blagam Cie ????. Tak sie dzieci uczy czym sa Swieta wlasnie nadejsciem Mikolaja ????. Pierwsza gwiazda to Gwiazda Betlejemnska za ktora podazli 3 Krolowie by poznac nowo nowonarodzonego. A nie szli zeby sie z Mikolajem spotkac - piszą Internauci.