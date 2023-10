„Pytanie na śniadanie” to program, który możemy oglądać w telewizji już od… 18 lat! Nie istniałby jednak bez wyjątkowych prezenterów, którzy wstają skoro świt i rozmawiają z ciekawymi gośćmi. Bawią i zarażają dobrą energią. Z okazji urodzin „Pytania na Śniadanie” postanowiliśmy się was zapytać, za co najbardziej lubicie prezenterów programu. Byliśmy zaskoczeni, jak wiele osób wypełniło nasz quiz! Dlatego postanowiliśmy zebrać wszystko w całość i zrobić podsumowanie waszych odpowiedzi.

Zobaczcie, za co najbardziej lubicie prezenterów „Pytania na Śniadanie”!

Według wyników naszej ankiety Marzenę Rogalską uwielbiacie za zabawne sytuacje w programie na żywo! Wcale nas to nie dziwi, ponieważ gwiazda zawsze podchodzi do nich z uśmiechem i tym zjednuje sobie ludzi.

Tomasz Kammel jest jedną z tych osób, które są jak wino – im dojrzalsze, tym lepsze:). To, co jednak nie zmienia się od lat, to jego wyjątkowy, elegancki styl bycia, który wy również doceniliście w ankiecie.

Kiedyś Marcelina Zawadzka była kojarzona głównie z powodu niezwykłej urody. Jednak, odkąd została prowadzącą „Pytania na Śniadanie”, Marcelinę cenicie najbardziej za jej wrażliwość.

Tomasza Wolnego najbardziej lubicie za jego wyjątkową inteligencję. Ten wynik specjalnie nas nie zaskoczył, ponieważ Tomasz jest znany ze swojego ogromnego doświadczenia i wyjątkowej wiedzy.

Za co uwielbiacie Idę Nowakowską? Za pozytywną energię, którą zaraża całe studio i widzów przed telewizorami! Nie wiemy, jak ona to robi, że zawsze ma dobry humor, ale bardzo zazdrościmy :).

Mimo że od 10 lat Łukasz Nowicki prowadzi „Pytanie na Śniadanie”, to zawsze sumiennie przygotowuje się do każdego wydania programu. W naszej ankiecie wyszło, że cenicie go właśnie za jego profesjonalizm.

Małgorzata Tomaszewska to prawdziwy wulkan energii – nie boi się głośno śmiać, śpiewać czy tańczyć na wizji. Uwielbiacie ją właśnie za jej radość życia!

Co według was wyróżnia Aleksandra Sikorę? Luz i dystans! Nie da się ukryć, że w ekipie prezenterów „Pytania na Śniadanie”, to właśnie Aleksander uchodzi za tego „najzabawniejszego”.

Kasia Cichopek dołączyła niedawno do ekipy „Pytania na Śniadanie” i widać, że czuje się tam, jak ryba w wodzie. Wy polubiliście ją najbardziej za pozytywną aurę, którą roztacza wokół siebie.

Maciej Kurzajewski powrócił po latach do prowadzenia „Pytania na Śniadanie”. Bardzo nas to cieszy, ponieważ ma niezwykły dar do prowadzenia ciekawych rozmów. Potwierdziliście to również w naszej ankiecie!

Dziękujemy, że wzięliście udział w naszym quizie!

