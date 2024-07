Agnieszka Szulim w prezencie mikołajkowym otrzymała od Joanny Przetakiewicz perfumy. Ale nie takie, które są dostępne w każdej drogerii! Szulim dostała perfumy, które kilka dni temu miały premierę i są sygnowane logo domu mody La Mania. Dziennikarka pochwaliła się nimi na Instagramie.

Co Agnieszka Szulim dostała na Mikołajki?

Dziennikarka od dawna przyjaźni się z projektantką, dlatego często wybiera ubrania właśnie od niej. Nawet na swoją imprezę zaręczynową Agnieszka Szulim wybrała piękną, czerwoną suknię La Manii. Teraz Joanna Przetakiewicz zapreznetowała swoje pierwsze perfumy i jedną z osób, która została nimi obdarowana jest właśnie prezenterka. Jak będzie teraz pachnieć Agnieszka Szulim? La Mania to połączenie zapachów grapefruita, kwiatu pomarańczy z wyraźnym dodatkiem patchouli. Zapach został wyprodukowany we francuskiej miejscowości Grasse – światowej stolicy perfum. I jak podkreśla Joanna Przetakiewicz La Mania pachnie zmysłowo i kobieco. Jeśli chcecie pachnieć tak jak Joanna Przetakiewicz i Agnieszka Szulim to zdradzimy, że flakon kosztuje 249 zł. Kupicie?

