Ilona Ostrowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek, które pojawiły się w serialu „Ranczo”. Grana przez nią postać Lucy była kluczowa dla fabuły całej produkcji TVP. Zainteresowanie wzbudza także jej życie prywatne. Artystka była związana z popularnym reżyserem i aktorem Jackiem Borcuchem, z którym doczekała się córki. Dziś Miłosława jest już dorosła i ma na koncie debiut w filmie wyreżyserowanym prze ojca. Wiele wskazuje na to, że odziedziczyła talent po rodzicach.

Córka Ilony Ostrowskiej i Jacka Borcucha zagrała w filmie ojca. Idzie w ślady rodziców

Już niedługo, bo 17 czerwca br. Miłosława Borcuch będzie świętowała 20. urodziny. Warto przypomnieć, że dwa lata temu Ilona Ostrowska pochwaliła się, że jej córka osiągnęła pełnoletność. Co wiemy o dziewczynie pochodzącej z tej artystycznej rodziny? Wiele wskazuje na to, że pasję i talent odziedziczyła po rodzicach.

W 2019 roku Miłosława zagrała w filmie „Słodki koniec dnia”, który wyreżyserował jej ojciec, Jacek Borcuch. Wcieliła się w rolę nastoletniej Eleny. Wiemy też, że nastolatka regularnie występuje w szkolnym teatrze. Jak na razie nie wiadomo jednak, czy planuje zdawać do szkoły aktorskiej. Miłosława ma też inne pasje. Ważne miejsce w jej życiu zajmuje jeździectwo. W dodatku dziewczyna osiąga w nim spore sukcesy, którymi jej mama dzieli się w mediach społecznościowych. Nie da się też ukryć, że Miłosława jest bardzo podobna do swojej mamy. Tylko spójrzcie na zdjęcia pod artykułem. Jeśli lubicie historię dzieci gwiazd, przypominamy, że w walentynki syn Edyty Górniak pochwalił się zdjęciem z partnerką.

Ilona Ostrowska ma dwoje dzieci. Przed laty rozwiodła się z Jackiem Borcuchem

Choć Ilona Ostrowska i Jacek Borcuch doczekali się córki, ich małżeństwo nie przetrwało. Niestety para rozstała się w atmosferze skandalu. Według doniesień reżyser na planie wdał się w romans z młodszą Olgą Frycz. Warto przypomnieć, że Ostrowska i Borcuch byli ze sobą osiem lat. Para poznała się w 2000 roku, a po sześciu latach zostali rodzicami. Po nieszczęśliwym zakończeniu małżeństwa Ilona Ostrowska ponownie odnalazła miłość. Jej serce skradł basista zespołu Kobiety, Patryk Stawiński. Artystom udało się stworzyć stabilny związek, a owocem ich miłości jest syn Gustaw.

