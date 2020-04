Prawdy i mity o „Hotelu Paradise”! Co zdradziła Klaudia El Dursi i uczestnicy?

Kontrowersyjny, prowadzony przez Klaudię El Dursi reality show „Hotel Paradise” dobiegł końca. Czy jej zdaniem kamery pokazały nam całą prawdę? Wiadomo, że... było gorąco!

Rajska wyspa Bali, otoczony polami ryżowymi hotel nad oceanem, bajeczne widoki – w takich warunkach uczestnicy reality show „Hotel Paradise” spędzili ponad miesiąc, a prowadząca Klaudia El Dursi (31 l.) prawie trzy, bo wzięła udział w nagraniach drugiej edycji. Ponieważ jednak formuła programu zakłada wyeliminowanie z gry konkurentów, dotarcie do finału w parze i zawalczenie w nim o 100 tys. złotych, atmosfera panująca na planie nie zawsze była rajska. Uczestnicy uwodzili się, zawierali sojusze, knuli.

Przez cały czas rękę na pulsie trzymała Klaudia, która kolejnymi wyzwaniami i wyborami, jakie stawiała przed bohaterami programu, wprowadzała wśród nich jeszcze większe zamieszanie.

Przez 24 godziny na dobę uczestników show podglądało 56 kamer rozmieszczonych w różnych miejscach hotelu.

– Oni byli zamknięci, podsłuchiwani, buzowały w nich hormony. Często zżerał ich stres. Przez pierwszy tydzień umieli się kontrolować, potem nie mieli już na to chęci ani siły – powiedziała w rozmowie z „Party” Klaudia.

Uczestnicy twierdzą jednak, że nie wszystko zostało pokazane.

„To, co reprezentowaliśmy w hotelu, i to, jak zostaliśmy pokazani, to dwie różne rzeczy”, przyznał Maciek podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN.