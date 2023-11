Dostać pracę u Anny i Roberta Lewandowskich wcale nie był łatwo! Kandydaci musieli się wykazać nie tylko wysokimi kwalifikacjami profesjonalizmem, ale również zainteresowaniami, zgodnymi z profilem agencji.

Zależy nam na tym, żeby osoby, które zatrudniamy, nie tylko posiadały wiedzę stricte profesjonalną, ale również żywo interesowały się obszarami, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Sprawdza się teoria, że wśród pasjonatów dużo łatwiej o dobre koncepcje i szybkie ich wdrażanie. Widzimy to na przykładzie naszego zaangażowania w pracę dla Anny i Roberta Lewandowskich - mówiła Anna Zielińska w wywiadzie dla proto.pl.