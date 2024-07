A gdyby tak zatrzeć granice między architekturą i modą, między ścianami a sufitem? Wnętrze butiku Łukasza Jemioła, który jest jednocześnie pracownią projektanta, zaprojektowały architektki Dorota Kuć i Karina Snuszka ze studia Mood Works

Jak wygląda wnętrze butiku Łukasza Jemioła?

Przestrzeń butiku została zaprojektowana tak, by każdy mógł poczuć się jak w niej jak w teatralnym foyer.Relief ze złotych płatków płynnie przechodzi ze ścian na sufit, rozświetlając pomieszczenie i znosząc podziały między płaszczyznami. To nawiązanie do dekoratorskich tradycji i rzemiosła w duchu brytyjskiego arts&crafts, które w butiku przy Mokotowskiej nabiera nowego, współczesnego charakteru.

Luksus, jakość, idealna oprawa dla prezentowanych modowych projektów – to wszystko cechy, które wyróżniają wnętrze.

Wnętrze butiku Łukasza Jemioła to kolejny już projekt w portfolio Mood Works, który udowadnia, że architektura wnętrz i moda są sobie bardzo bliskie.

Wcześniej Dorota Kuć i Karina Snuszka opracowały przestrzeń m.in. pop-up shopu Łukasza Jemioła w Łodzi, butiku Macieja Zienia w Galerii Mokotów czy pracowni i pop-upowego butiku Macieja Sieradzky’ego przy placu Trzech Krzyży.

