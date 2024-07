Elisabeth Olsen jest młodszą siostrą bliźniaczek Ashley i Mary-Kate. Dotychczas aktorka występowała w produkcjach filmowych swoich starszych sióstr. Teraz to się zmieni!

Elisabeth Olsen nazywana jest „It Girl”, czyli nową ulubienicą Hollywood, a przede wszystkim kolorowej prasy.



Plotki głoszą, że właśnie ona ma wcielić się w rolę młodej Carrie Bradshaw z „Seksu w Wielkim Mieście” zanim ta trafiła do Nowego Yorku!



A już teraz jest gwiazdą okładki październikowego magazynu NYLON. Zobacz, jak w tej roli wypadły wszystkie „Olsenówny”.



Która według Ciebie jest najlepsza?

