Telewizja Lifetime szykuje właśnie niespodziankę dla wszystkich fanów Meghan Markle i księcia Harry'ego. Po ogromnym sukcesie filmu "Harry & Meghan: A Royal Romance" z 2018 roku, przyszła pora na jego kontynuację. Premiera drugiej części opowieści o losach Meghan i Harry'ego zaplanowana została na koniec maja. Czy dowiemy się czegoś nowego o ich relacji?

Druga część filmu o Meghan Markle i księciu Harrym

Trwają zdjęcia do drugiej części filmu o Meghan Markle i księciu Harrym. Premiera "Harry & Meghan: Becoming Royal" została zaplanowana tydzień po pierwszej rocznicy ślubu książęcej pary, która przypada 19 maja. Już teraz wiadomo, że film opowiadać będzie o kolejnym etapie ich znajomości, a mianowicie o ślubie. Scenarzyści nie chcą jednak zdradzić, czy poruszyli również temat ciąży. Stacja Lifetime zapowiada za to, że ujawnią nieznane dotąd fakty.

Oprócz połączenia swoich rodzin i kultur, Harry i Meghan wystawią na próbę swoje życiowe wartości. Będą poszukiwali równowagi pomiędzy szacunkiem dla królewskiej tradycji, a pozostaniem wiernym swoim ideałom - informuje oficjalny opis filmu.

Kto wcieli się w główne role? Meghan Markle zagra Tiffany Smith, którą widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji, jak choćby "Nie z tego świata" czy też "Vice". Z kolei w rolę księcia Harry'ego wcieli się Charlie Field. Do tej pory zagrał on między innymi w "Geniuszu" i "Wichrach losu".

Obejrzycie ten film?

Czy Tiffany Smith jest podobna do Meghan Markle?

