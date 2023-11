Takiego obrotu spraw nie spodziewał się chyba nikt! Nie jest tajemnicą, że Meghan Markle nie ma dobrych relacji ze swoją rodziną - ojciec księżnej sprzedaje mediom informacje na jej temat, jej siostra co chwile ją atakuje, a brat jeszcze przed ślubem wysłał do księcia Harry'ego list, w którym ostrzegał go przed ślubem z Meghan. Teraz jednak okazuje się, że brat Meghan Markle chce pogodzić się ze swoją przyrodnią siostrą! Zobaczcie, co powiedział w jednym z programów telewizyjnych.

Meghan pogodzi się z bratem?

Okazuje się, że przyrodni brat Meghan Markle wystąpił ostatnio w programie Live Non E La D’Urso, w którym opowiadał o swoich relacjach z księżną. Co ciekawe, Thomas Markle Jr. prosił Meghan o wybaczenie i przyznał, że dziś żałuje wszystkiego, co wcześniej o niej mówił.

Napisałem ten list w okresie prawdziwej frustracji. Ona odpowiedziała i napisała, że jestem tylko daleką rodziną. Czułem się z tego powodu bardzo sfrustrowany. Nie mogłem w to uwierzyć, ponieważ byliśmy tak blisko dorastania jak dzieci. Meghan absolutnie nie jest zagrożeniem dla rodziny królewskiej. Jest kochającą, ciepłą, inteligentną osobą, która kocha swoją rodzinę. Jest niezwykłą kobietą. Ostatni raz rozmawiałem z Meghan w 2011 roku. Najważniejsze pytanie brzmi: dlaczego nie chce ze mną rozmawiać ani ze swoją siostrą Samantą? Jest na niej ogromna presja. Znalazła się w centrum uwagi i to było bardzo trudne. Zwróciłem się do niej z prośbą o pomoc w radzeniu sobie z prasą, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. To było dla mnie bardzo frustrujące. Dlatego napisałem ten list- przyznał przyrodni brat Meghan Markle.

Brat Meghan nie ukrywał wzruszenia. Thomas Markle Jr. powiedział wprost, że kocha Meghan i w przyszłości chciałby poznać jej dziecko.

Jestem za Meghan i chcę być z nią jako rodzina. Chcę tylko powiedzieć, że bardzo cię kocham i chcę, żebyśmy byli razem jako rodzina. Każde nowe dziecko, które pojawia się w rodzinie, to bardzo ważna sprawa. Bardzo chciałbym poznać małego księcia lub księżniczkę.

Myślicie, że Meghan Markle wybaczy swojemu bratu?

Brat przeprosił Meghan Markle

Czy księżna mu wybaczy?

