Minister zdrowia ogłosił, jakie obostrzenia będą obowiązywać w Polsce. Jakie zmiany w restrykcjach wprowadziły władze? Czy już za kilka dni wszystkie dzieci wrócą do nauczania zdalnego? Co z hotelami, stokami narciarskimi i galeriami handlowymi? Jest decyzja władz! Sprawdźcie, co powiedział Adam Niedzielski.

Zmiany w obostrzeniach od 27 lutego, ale tylko w jednym województwie!

Dziś rano, w środę 24 lutego, Adam Niedzielski w wywiadzie dla Radia TOK FM przyznał, że nastąpił duży wzrost liczby zachorowań na koronawirusa dlatego władze zastanawiają się nad zamknięciem szkół czy hoteli w niektórych regionach Polski. Szef Ministerstwa Zdrowia przyznał również, że planuje zmiany w zasadach zasłaniania ust i nosa. Teraz podczas konferencji prasowej Adam Niedzielski ogłosił nowe restrykcje!

Trzecia fala się rozpędza [...] Na poziomie regionów sytuacja jest zróżnicowana - powiedział Niedzielski i wymienił trzy województwa, w których sytuacja jest najgorsza, są to: województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie

I właśnie pełny lockdown będzie dotyczyć tylko województwa warmińsko-mazurskiego, od 27 lutego. Co to oznacza?

Nauczanie zdalnie w klasach 1-3

Zamknięte hotele

Zamknięte galerie handlowe

Zamknięte kina, teatry, muzea, galerie

Zamknięte baseny i korty tenisowe

Ponadto -

Zakaz używania szalików, kominów, chust, bandan, przyłbic do zasłaniania ust i nosa, także od 27 lutego

Zobacz także: Co z weselami zaplanowanymi na wiosnę? Jest komentarz! To ważna informacja dla wszystkich par, które szykują się do ślubu!

Adam Niedzielski ogłosił powrót niektórych obostrzeń.

East News

Nowe obostrzenia zaczną obowiązywać już za kilka dni.