Już od najbliższej soboty czekają nas nowe obostrzenia! Jak przyznał w radiu Tok FM minister zdrowia Adam Niedzielski, w niektórych regionach Polski hotele mogą zostać zamknięte, a uczniowie klas 1-3 w szkołach mogą wrócić na nauczanie zdalne!

Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem porannego porogramu Tok FM. Jak zapowiedział, dziś ok. godziny 11-12 przedstawione zostaną szczegóły nowych obostrzeń. Nie miał jednak dobrych wiadomości. Wczoraj potwierdzono aż 12 146 zakażeń koronawirusem, a to oznacza ogromny wzrost liczby przypadków - w ubiegłym tygodniu we wtorek było ich 8.6 tys.

Od soboty nowe obostrzenia

Dlatego dziś na konferencji prasowej przedstawiona zostanie decyzja o kolejnych obostrzeniach. Choć szczegóły mamy poznać około południa, minister już zdradził sporo istotnych szczegółów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami owo obostrzenia to m.in. ograniczenie w ruchu na południu Polski, zmiany w zasadach zasłaniania ust - niedopuszczalne będą przyłbice i chusty. Pojawiła się też nowość - obostrzenia mogą być "zregionalizowane". Co to oznacza?

W niektórych regionach Polski obostrzenia mogą być bardziej dotkliwe - prawdopodobnie będzie to zamknięcie hoteli w tych miejscach gdzie zachorowań jest więcej.

Trzeba rozważyć, czy te sankcje nie powinny dotyczyć regionalnie szkół - mówił Niedzielski.

Z tego wynika, że uczniowie klas 1-3 nie będą mogli się uczyć stacjonarnie tam, gdzie przypadków zakażeń będzie szczególnie dużo, np. w woj. warmińsko-mazurskim.

Musimy taki wariant rozważyć - mówił minister.

Jak dodał, nowe obostrzenia zostaną wprowadzone od najbliższej soboty. Te najbardzej radykalne mogą na razie dotyczyć jednego województwa.

A czy rozważa w ogóle powrót dzieci do szkoły w tym roku? Ma nadzieję, że jeszcze w tym roku dzieci wrócą do szkół na „wariant stacjonarny”. Jak powiedział, uważa taki scenariusz za bardziej prawdopodobny.

Co myślicie o nowych obostrzeniach, są potrzebne?

Minister Adam Niedzielski dziś ma przedstawić szczegóły obostrzeń