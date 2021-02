Władze już za kilka dni ogłoszą zmiany dotyczące zasad noszenia maseczek ochronnych! Minister zdrowia potwierdził, że władze zastanawiają się nad wprowadzeniem rozporządzenia w sprawie zasłaniania nosa i ust. Adam Niedzielski nie ukrywa, że jest przeciwny stosowaniu szalików czy samych przyłbic. Będzie nakaz noszenia maseczek z filtrem?

Pandemia koronawirusa w Polsce trwa już od niemal roku. Dokładnie 16 kwietnia 2020 roku władze w naszym kraju wprowadziły nakaz zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Dziś za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu musimy mieć założoną maseczkę ochronną. Teraz nos i usta można zasłaniać maseczką, przyłbicą czy zwykłym szalikiem, jednak już wkrótce ma się to zmienić! Profesor Andrzej Horban, doradca premiera ds. koronawirusa na antenie TVN24 przyznał, że minister zdrowia ma ogłosić poważne zmiany dotyczące noszenia maseczek.

Rada Medyczna wydaje tego typu twarde zalecenie. Należy faktycznie wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich, to jest zawracanie głowy- profesor Andrzej Horban mówił w TVN24. Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej tzw. chirurgicznych- dodał.

Informacje doradcy premiera ds. COVID-19 potwierdził Adam Niedzielski, szef Ministerstwa Zdrowia.

Czy to oznacza, że wkrótce władze wprowadzą obowiązek noszenia maseczek z certyfikatem?

Nie przesądzałbym, że wprowadzimy jednoznaczny standard maseczki np. FFP2 ponieważ to nie chodzi o to, żeby generować problemy ludziom z dostępnością tego. Myślę, że dużym krokiem do przodu i tak by było zastąpienie zwykłymi maseczkami tej skali noszenia przyłbic i zasłaniania się szalikiem - minister zdrowia skomentował w programie Wirtualnej Polski.