Zmysłowy zapach luksusowej hiszpańskiej marki Loewe – Aire Sensual to niepowtarzalna kompozycja, delikatna, świetlista i bardzo świeża, składa się w nucie głowy z cytryn kalabryjskich, pomarańczy z Tangeru i zielonego jabłka, serca o kwiatowo-owocowym aromacie jaśminu, lilii polnej i frezji oraz nut bazy – zmysłowego piżma i złotego bursztynu. Perfumy są nowym wcieleniem klasycznego zapachu Aire Loewe, który stał się prawdziwą sensacją lat 80-tych i jest uwielbiany przez kobiety już od ponad 20 lat.



W tym roku, by tchnąć w tę legendę nowe życie, firma Loewe stworzyła zmysłową wersję perfum, Aire Loewe Sensual, które zgodnie z filozofią marki czerpią natchnienie z kultury Hiszpanii przesiąkniętej żarliwością, radością i witalnością połączoną ze szlachetną czułością zmysłów. Ponadczasowy flakon o wyszukanej elegancji kreuje grę światła i przejrzystości, odwołując się do łagodnej i zmysłowej kompozycji.



Ceny ok. 239 zł / 30 ml i 339 zł / 75 ml.

