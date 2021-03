"Power Couple": Tak zaczęła się miłość Katarzyny Pakosińskiej i Irakli Basilaszwili. Mąż uratował jej życie! 

Katarzyna Pakosińska i Irakli Basilaszwili to jedna z najbardziej lubianych par nowego formatu TVN pt. "Power Couple". Słynna artystka kabaretowa jest szczęśliwą mężatką od 2017 roku. Jej mąż to gruziński książę i dziennikarz. Para poznała się w Gruzji, dokładnie w Tbilisi podczas wizyty Katarzyny w tymże kraju, gdzie kręciła film dokumentalny "Tańcząca z Gruzją". Dziś w "Dzień Dobry TVN" opowiedziała historię swojej miłości! Okazało się, że jej aktualny mąż... uratował jej życie!

Historia miłości Katarzyny Pakosińskiej i Irakli'ego Basilaszwili to scenariusz na film, bo przyszły mąż uratował jej życie! Dziś pomimo tego, że mieszkają w Polsce to dzielą swoje życie również pomiędzy Gruzję, gdzie również posiadają swoje domy. Para pobrała się w 2017 roku ale jak rozpoczęła się ich miłość?

Spotkanie było spontaniczne. Miałam wspinać się na pięciotysięcznik. Ciut przed wyprawa przeziębiłam się i podano mi złe leki. I te leki zamiast mnie wyleczyć, to sprawiły, że jeszcze gorzej mi się zrobiło. To było w Tbilisi w hotelu.

To właśnie Irakli jako pierwszy zauważył, że coś jest nie tak i jak się okazało zareagował w ostatniej chwili!

- Zauważyłem, że coś nie tak i kilka razy wspomniałem "Kasia, Kasia, Kasia" i nie odpowiedziała. Od razu pobiegłem do jej pokoju i patrzę niedobra sytuacja.

- Wiedział co i jak i jeszcze parę chwil i serce by mi przestało pracować, krew już była tak gęsta, że ciężko by było nawet igłę wbić - przyznała Katarzyna Pakosińska