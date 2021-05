Power Couple: Janusz Chabior i Agata Wątróbska historia ich niesamowitej miłości. Czekali na siebie wiele lat!

Na planie "Power Couple" w TVN najwięcej się śmieją, mają do siebie największy dystans, nie wstydzą się przyznać, że czegoś kompletnie nie potrafią. Jedną z najbarwniejszych aktorskich par w polskim show-biznesie, Agatę Wątróbską i Janusza Chabiora oglądamy w hitowym programie TVN. On – z ugruntowaną pozycją w mocnym męskim kinie z rolami w „PitBullu” i „Służbach specjalnych”, ona – z sukcesami na deskach warszawskich teatrów i scenie kabaretowej. Choć na udział w show zgodzili się niemal od razu, mieli też pewne obawy.

Baliśmy się, jak wypadniemy. Jesteśmy trochę roztrzepani, chaotyczni - przyznał aktor w „DD TVN”.

Poznajcie ich niezwykłą historię miłości!

Historia miłości Janusza Chabiora i Agaty Wątróbskiej

Mimo że Agata i Janusz to para z najkrótszym stażem spośród uczestników programu, natychmiast podbili serce widzów. Jaki jest ich sekret? Poznali się na planie etiudy filmowej, którą reżyserowała Joanna Satanowska, partnerka jedynego syna Janusza – Nikodema. Agata grała zakochaną w Januszu, ale aktor

wpadł jej w oko naprawdę. Na koniec wspólnej pracy Wątróbska poprosiła, by Chabior pomógł jej ustawić w samochodzie nawigację i… na tym się skończyło! Musiało minąć kilka lat, by znowu się spotkali. Na sylwestra 2018 roku u ich wspólnego przyjaciela Roberta Górskiego żadne z nich nie miało ochoty przyjść. Byli w nie najlepszych humorach i identycznej sytuacji – single, którym wydawało się, że już nie spotkają nikogo bliskiego. Na imprezę jednak w końcu się wybrali. Na miejscu, choć nie zaczęli dobrze, bo Janusz w ogóle nie skojarzył, że już zna Agatę, to szybko przekonali się, że mają podobne, abstrakcyjne poczucie humoru. Nie przestraszyła ich 18-letnia różnica wieku.

„To moja tradycja rodzinna, bo tato był starszy od mamy o 15 lat i nie narzekał. W sumie ani ja nie jestem taki stary, ani Agata taka młoda, więc jest wszystko dobrze”, opowiadał Chabior w „DD TVN”. „A w gruncie rzeczy najstarszy w naszym związku jest pies”, dodał z właściwym sobie poczuciem humoru, przedstawiając widzom 22-letniego kundelka Batmana.

Janusz Chabior i Agata Wątróbska dobrali się jak w korcu maku!

„To był najmniejszy ślub świata”, napisał Chabior na Instagramie w czerwcu ubiegłego roku, bo mimo że trwała pandemia, narzeczeni nie chcieli przekładać ceremonii – po prostu ograniczyli liczbę gości do

minimum. Pobrali się w klasztorze Kamedułów na warszawskich Bielanach. „To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu”, mówił aktor bez wahania, a jego żona wspominała, że popłakali się ze wzruszenia, jeszcze zanim uroczystość się zaczęła. Zdradziła również, że Janusz, jako niewierzący, miał wątpliwości co do ceremonii w kościele i zrobił to tylko dla niej – wzięli ślub mieszany. „Agata więc przysięgała Bogu, a ja miłości”, tłumaczył aktor w programie „Demakijaż”.

Wątróbska i Chabior dobrali się jak w korcu maku. Jakby Agatę wrzucić do maszyny, która odwraca płeć, to wyszedłby Janusz i odwrotnie – śmieje się w rozmowie z „Party” Robert Górski. – Razem z żoną spędziłem z nimi kilka dni wakacji i to jest najlepszy sprawdzian, kim są razem i z osobna. Są niewymagający, serdeczni i towarzyscy. Nie ma nudy, nie ma nerwów i jest wesoło – dodaje Górski.

Tę swobodę i dopasowanie Agaty i Janusza widać także w satyrycznym programie „Ja, moja garderoba i goście”, który prowadzą na Instagramie.

To jest para z gigantycznym poczuciem humoru. Po prostu miło się patrzy, jak oni się kochają", mówi „Party” Paweł Domagała, przyjaciel Agaty i Janusza.

I trudno się z nim nie zgodzić!

Agata Wątróbska i Janusz Chabior pobrali się rok temu!

To najbardziej zabawna para w show "Power Couple" TVN.

Do programu Janusz Chabior zabrał swojego 21-letniego psa. Wszyscy go pokochali.