"Power Couple": Agata i Piotr Rubikowie spędzają pandemię w luksusowej willi z basenem! Oto jak mieszkają

Piotr Rubik i Agata Rubik nie muszą wyjeżdżać na wakacje, aby móc spędzić pandemię nad basenem. Może aktualnie to jeszcze nie pora na kąpiele w wodzie jednak mają taką możliwość we własnym ogrodzie! A jak wyglądają ich wnętrza? To aż 372 metry kwadratowe luksusu! W środku znalazło się także miejsce dla... studia nagraniowego! Zobaczcie, jak mieszka znany kompozytor z rodziną. Te przestronne i nowoczesne wnętrza robią wrażenie!

Luksusowa willa Agaty i Piotra Rubików. Tak mieszka znany kompozytor z rodziną

Piotr Rubik wraz z żoną Agatą Rubik oraz dwoma córeczkami mieszkają na warszawskim Wilanowie. Od jakiegoś czasu mają również zaprzyjaźnionych sąsiadów, ponieważ obok do luksusowego domu wprowadzili się Zofia Zborowska-Wrona oraz Andrzej Wrona.

Dom Piotra Rubika i jego rodziny ma aż 372 metry kwadratowe, a w środku mieści aż cztery sypialnie z przypisanymi do nich łazienkami, ogromny przestronny salon, studio nagraniowe, a także ogromny garaż! W części dziennej znajduje się również olbrzymi stół, przy którym zasiada cała rodzina. Dom Rubików utrzymany jest w nowoczesnej kolorystyce, jednak przeważają biel, czerń oraz szarości.

Przestronny nasłoneczniony salon robi ogromne wrażenie!

Utrzymany jest w stylu glamour. Podobnie jak w cały dom zachowany jest w kolorystyce bieli, czerni i szarości.

Na piętro prowadzą przepiękne jasne schody, które robią ogromne wrażenie! Zdjęcie Helenki wykonane z okazji tygodnia książki w szkole, wygląda jak z rasowego magazynu o modzie! To niesamowite, że zostało wykonane na domowych schodach.

Na drugim planie widać również ciemne szafki i sprzęty kuchenne. Kuchnia Rubików również utrzymana jest w stylu glamour. Na środku znajduje się jasna wyspa z ogromnym miejscem do gotowania, która rozjaśnia pomieszczenie.

Pokoje dziewczynek również utrzymane są w jasnej kolorystyce, jednak nie brakuje dziewczęcych akcentów. W pokojach rządzi biel oraz delikatny róż.

W domu jest również miejsce na szkolenie umiejętności i rozwijanie pasji, jaką jest muzyka. Piotr Rubik ma własny kąt do pracy, w którym wybudował własne studio nagraniowe!

Rubikowie mają nie tylko niezwykły dom ale również imponującą przestrzeń do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mają nie tylko przepiękny trawnik ale również basen, którego latem może pozazdrościć im każdy! Na ich zewnętrznej części posiadłości znajduje się przestronny drewniany taras, na którym mogą spędzać letnie wieczory przy grillu.