Anna Lewandowska pokazała, jak urządziła swoją kuchnię. Spójrzcie tylko na te meble i lodówkę!

Anna Lewandowska pokazazała, jak wygląda kuchnia w jej domu w Monachium! Trenerka opublikowała w sieci krótkie nagranie, na którym razem z małą Klarą tańczy w kuchni, a jej fani mogli zobaczyć, jakie meble i dodatki wybrała do jednego z najważniejszych pomieszczeń w swoim królestwie. Okazuje się, że Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się na nowoczesny wystrój w kuchni. Zobaczcie sami!

Anna Lewandowska pokazała swoja kuchnię

Anna i Robert Lewandowscy na co dzień mieszkają w Monachium. Para ma również apartament i dom w Polsce, ale wydaje się, że najwięcej czasu spędzają właśnie w ich królestwie w Niemczech. Do tej pory fani trenerki i piłkarza mogli zobaczyć, jak wygląda m.in. ich stylowy salon i piękne pokoiki Laury i Klary. W domu Anny i Roberta Lewandowskich nie brakuje jasnych kolorów, mebli w beżowych kolorach czy huśtawki w stylu boho. W sieci trudno jednak znaleźć zdjęcia na których widać, jak para urządziła kuchnię. Teraz to się zmieniło! Anna Lewandowska pokazała, jak tańczy z klarą w kuchni, a my możemy zobaczyć, jakie wybrała meble i dodatki.

W kuchni Anny i Roberta Lewandowskich pojawiły się białe, nowoczesne meble ze srebrnymi elementami i dużymi uchwytami przy drzwiczkach. W kuchni nie zabrakło również wielkiej przeszklonej lodówki i dużego stołu z ciemnym blatem.

Zobaczcie sami, jak wygląda kuchnia w domu Anny i Roberta Lewandowskich! Podoba się Wam nowoczesny styl i meble w ich królestwie w Monachium?

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała pokój Klary. Co za minimalistyczny wystrój!

Anna Lewandowska pokazała kuchnię.

Instagram

Jest bardzo nowoczesna!

Instagram

Podoba się Wam kuchnia Ani i Roberta Lewandowskich?