Andrzej Wrona to znany polski siatkarz, który przez wiele lat występował na najwyższym poziomie w PlusLidze i reprezentacji Polski. Znany sportowiec jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Zofią Zborowską. Jego żona jest polską aktorką filmową, znaną również z udziału w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zajęła drugie miejsce w finale. Andrzej pochwalił się ostatnio na Instagramie intrygującą rolką w której przyznaje, że musiał czekać aż 22 lata, by to się wydarzyło. Chodzi o jego miłość do zimowego sportu, jakim jest snowboard!

Andrzej Wrona czekał na to ponad 20 lat. W końcu spełnił marzenie

Andrzej Wrona zakończył swoją karierę siatkarską wraz z końcem sezonu 2024/2025 i przeszedł na zasłużoną sportową emeryturę. W czasie aktywnej kariery obowiązywały go jednak zapisy kontraktowe, które narzucały określone ograniczenia. Z troski o jego zdrowie, sportowiec nie mógł uprawiać wielu innych dyscyplin sportowych, w tym właśnie snowboardu.

Jak się okazało, było to dla niego spore poświęcenie, ponieważ przyznał, że jest ogromnym fanem snowboardu. Dopiero teraz, po 22 latach, mógł spróbować swoich sił w tym zimowym sporcie. Na swoim Instagramie opublikował nagranie pierwszego zjazdu na desce. Dołączył również szczery wpis. To wydarzenie było dla sportowca naprawdę przełomowym momentem.

22 lata czekania na powrót na deskę. Nie potrafię Wam opisać tej tęsknoty i tego uczucia jakie miałem zjeżdżając pierwszy raz po takiej przerwie. Śniło mi się to po nocach. W kontraktach miałem zakaz ale teraz jestem wolny - ogłosił na swoim Instagramie.

Na opublikowanym nagraniu pojawił się jeszcze jeden emocjonujący wpis Andrzeja Wrony.

Pierwszy raz na desce po 22 LATACH(!!!) przerwy przez zawodową siatkówkę napisał na nagraniu.

Andrzej Wrona jest w szczęśliwym małżeństwie

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska, w ubiegłym roku świętowali 6. rocznicę ślubu. Para jest jedną z ulubionych związków w polskim show-biznesie. Pierwszy raz pokazali się medialnie w 2018 roku, a już rok później zaręczyli się. Razem tworzą zgrany związek, unikając publicznych konfliktów i dzielenia się prywatnością z mediami. Para doczekała się również 2 córeczek - czteroletniej Nadziei i rocznej Jaśminy.

Jak wynika z doniesień, Andrzej Wrona i Zofia Zborowska poprowadzą miłosne show Netflixa "Love is blind". Małżeństwo ma zostać gospodarzami polskiej edycji popularnego na całym świecie show. Premiera produkcji jest zaplanowana na 2026 rok.

