Niedawno pisaliśmy, że między Justinem Bieberem a Hailey Baldwin w końcu zaczęło się układać. Para coraz chętnie obnosi się ze swoim uczuciem. Na wspólnych spacerach tulą się i trzymają za ręce. Ostatnio Justin Bieber pozwolił sobie nawet na śmiały gest w miejscu publicznym. Muzyk złapał swoją ukochaną za pupę.

Najnowsze zdjęcia pary nie napawają jednak optymizmem. Między nimi zapanował chłód... Co się stało?

Siniaki na nogach Hailey Bieber. Co się stało?

Paparazzi przyłapali Justina i Hailey w drodze do lekarza. Para była w wyjątkowo złym nastroju. Żadne z nich nie uśmiechało się. Hailey Bieber szła przodem i sprawiała wrażenie, jakby nie chciała rozmawiać z ukochanym. Justin również wyglądał na zgaszonego i zatroskanego. Co więcej, na nogach Hailey widoczne były siniaki. Co się stało? Czy modelka miała jakiś nieprzyjemny wypadek?

Historia związku Justina Biebera i Hailey Baldwin

Justin Bieber poznał Hailey, gdy ta była jeszcze nastolatką. Między nimi nie zaiskrzyło. Uczucie przyszło dopiero kilka lat później. Justin i Hailey spotkali się ponownie podczas jednego z nabożeństw w kościele. Muzyk zauroczył się piękną modelką i wiedział, że chce z nią być. Bardzo szybko poprosił ją o rękę. Kilka miesięcy później para wzięła tajemny ślub.

Niestety, między nimi nie zawsze układa się dobrze. Para wspólnie walczy z chorobą Justina. Bieber od lat cierpi bowiem na depresję, która od czasu do czasu daje o sobie znać.

Zagraniczne media rozpisują się także o jego relacji z Seleną Gomez. Justin był z nią związany przez wiele lat. Para często rozstawała się, aby zaraz do siebie wrócić. Jednak gdy muzyk spotkał Hailey, wszystko się zmieniło. Podobno Selena Gomez nie mogła się z tym pogodzić. Celebrytka przeszła załamanie nerwowe i trafiła do szpitala. Zagraniczne media twierdzą, że aktorka wciąż może być zagrożeniem dla małżeństwa Justina i Hailey...

Wy też tak uważacie?

Justin i Hailey nie byli ostatnio w zbyt dobrych nastrojach

Na nogach modelki widoczne były wyraźne siniaki. Co się stało?

