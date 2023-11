Jak czuje się Justin Bieber? Fani Kanadyjczyka ciągle martwią się o swojego idola. Kilka tygodni temu artysta poinformował, że zmaga się z depresją. Na swoim Instagramie poprosił fanów o modlitwę, pisząc, że "czuje się dziwnie, jednak wciąż walczy o siebie". Czy w pomogła mu ukochana żona Hailey Bieber?

Justin Bieber wraca do zdrowia

Justin Bieber nie ma łatwego czasu. Kilka tygodni temu został oskarżony o zrujnowanie kanionu na Islandii, który po pokazaniu w teledysku gwiazdora przeżywa istny najazd fanów. Również ostatni żart Kanadyjczyka, dotyczący ciąży Hailey, nie spodobał się fanom, co wytknęli mu w komentarzach. Do tego w lutym 25-latek podupadł na zdrowiu. Niedawno przyznał się fanom, że walczy z depresją i liczy na to, że ich wiara i modlitwa pozwolą mu stanąć na nogi.

Według ostatnich publikacji Kanadyjczyk myślał, że żona wyleczy go z problemów. Ale tak się nie stało...

Justin ma problemy ze zdrowiem, które przyszły do niego niczym tornado. Uciekł od muzyki w małżeństwo myśląc, że Bóg i Kościół mu pomogą, ale tak się nie stało. Bieber myślał, że Hailey go naprawi, ale ona nie potrafi. Jest teraz pod opieką lekarzy - powiedział informator RadarOnline.

Według mediów, 25-latek przestał ufać otaczającym go ludziom. Wycofał się z życia towarzyskiego, tłumacząc, że ludzie kumplują się z nim ze względu na jego pieniądze i sławę. Chcąc zerwać z przeszłością Justin kupił dla siebie i żony nowy dom. Czy uda mu się w nim znaleźć spokój?

Justin wciąż bierze lekarstwa i pracuje nad swoim zdrowiem. Dzieli się swoimi przemyśleniami z fanami, co zdecydowanie mu pomaga. Justin nie czuje teraz na sobie żadnej presji, co pozwala mu skupić się na swoim zdrowiu - zdradza informator magazunu People.

I dodaje, że Justin czuje się coraz lepiej.

Czy Kanadyjczyk niedługo wróci do koncertowania? Trzymamy kciuki za niego!

Wokalista zmaga się z depresją

