Justin Bieber i Hailey Baldwin od niemal roku są małżeństwem. W ich związku nie brakuje trudnych momentów. Jednak od dłuższego czasu Hailey i Justin świetnie się dogadują. Coraz częściej można ich spotkać razem. Oboje wyglądają na wypoczętych i zrelaksowanych. Wygląda na to, że ostatnio Justin Bieber wyluzował się do tego stopnia, że postanowił okazać swojej żonie uczucie w miejscu publicznym. Musimy przyznać, że zrobił to w dość bezpośredni sposób. Jaki? Zobaczcie poniżej!

Justin Bieber łapie za pupę Hailey Bieber

Justin Bieber i Hailey Baldwin zostali ostatnio przyłapani w Los Angeles. Podczas wspólnego spaceru towarzyszyli im członkowie kościoła, do którego uczęszczają. Tym bardziej zaskakujący jest gest, który w pewnym momencie wykonał Justin Bieber. Artysta spontanicznie złapał żonę za... pupę! Justinowi nie przeszkadzali paparazzi oraz inni ludzie. Widocznie poczuł, że w ten sposób chce okazać Hailey uczucie.

Ciekawe, co na to modelka? Hailey Bieber nie miała zadowolonej miny. Czyżby ten gest ją obraził?

Związek Justina Biebera i Hailey Baldwin

Justin Bieber i Hailey Baldwin poznali się kilka lat temu, gdy modelka była jeszcze nastolatką. Jednak wtedy nie zaiskrzyło między nimi. Oprócz tego Justin był wtedy w trudnym momencie swojego życia. Sława uderzyła mu do głowy. Justin Bieber sięgał po różne używki i był uzależniony od seksu. Oprócz tego cierpiał też na depresję, która cały czas daje o sobie znać.

Gdy Justin i Hailey spotkali się po latach, oboje poczuli do siebie słabość. Artysta był świeżo po rozstaniu z Seleną Gomez, jednak nie bał się kolejnej relacji i postanowił zaryzykować. W błyskawicznym tempie poprosił Hailey o rękę. Para wzięła potajemny ślub jesienią 2018 roku. Choć początkowo musieli zmierzyć się z wieloma trudnościami, na czele z chorobą Justina Biebera, teraz wygląda na to, że wyszli z tej walki obronną ręką. Nawet Selena Gomez, która ponoć wciąż tęskni za artystą, nie jest w stanie zagrozić tej relacji.

Trzymacie za nich kciuki?

Ostatnio Justin i Hailey świetnie się dogadują. Piosenkarz pozwala sobie nawet na dość frywolne zachowanie w miejscu publicznym

Czy podoba wam się zachowanie Justina w stosunku do żony? A może przesadził? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

