Kornel Morawiecki ma naprawdę bogate życie uczuciowe. Jeden z najbardziej znanych posłów klubu Kukiz'15, legenda walki z komunizmem i marszałek senior VIII kadencji Sejmu opowiedział o nim "Super Expressowi". Poseł, który zasłynął podczas debaty o Trybunale Konstytucyjnym stwierdzeniem, że "nad prawem jest dobro narodu", teraz może być kojarzony też z innym cytatem:

"Mam żonę, ale żyję z inną. W swoim życiu kochałem i wciąż kocham kilka kobiet" - wyznał popularny poseł tabloidowi.

74-letni polityk zapowiedział, że wigilię spędzi z trzema kobietami swojego życia! Pierwsza to żona, z którą wziął ślub w 1959 roku, druga to kochanka, którą poznał w 1976 roku, a trzecia to jego serdeczna przyjaciółka Hanna Łukowska-Karniej, z którą tworzył Solidarność Walczącą. Jego przyjaciółka była nawet nazywana Miss Solidarności.

Jak te kobiety pojawiły się w jego życiu?

Skomplikowane życie uczuciowe Kornela Morawieckiego

Ze swoją żoną Jadwigą wziął ślub gdy miał 18 lat. Z tego związku polityk ma aż czwórkę dzieci, a jedno z nich - Mateusz Morawiecki - jest obecnie wicepremierem i ministrem rozwoju w rządzie Beaty Szydło. Kornel i Jadwiga poznali się na wycieczce, gdy byli na drugim roku studiów. Żona polityka jest obecnie na emeryturze, ale wcześniej była wykładowcą na uczelni. Para przeżyła wielką tragedię - stracili córeczkę, która miała wrodzoną wadę i zmarła zaledwie pół roku po urodzeniu.

Kornel i Jadwiga obchodzą w tym roku 56. rocznicę ślubu, ale nie będą jej razem świętować. Dlaczego? Choć polityk nie ma rozwodu z żoną, od lat z nią nie żyje. Ma inną partnerkę - Annę, którą poznał w 1976 roku. Spotkali się ponownie na początku lat 90. i do dziś są razem. Anna jest młodsza od polityka o 15 lat.

Morawiecki przyznaje, że kocha zarówno żonę, jak i partnerkę Annę oraz przyjaciółkę Hannę, z którą tworzył Solidarność Walczącą.

Kornel Morawiecki i Andrzej Duda w Sejmie:

Kornel Morawiecki w Sejmie

