Agnieszka Kaczorowska, uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", a prywatnie mama dwóch córek opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis. Okazuje się, że dzień 14 października była dla niej wyjątkowo poruszający, a nawet nie mogła ukryć łez. Wszystko za sprawą jednej z jej córek... Teraz wszystko zdradziła!

Wzruszający moment w życiu Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska od lat dzieli się w mediach społecznościowych swoim codziennym życiem, szczególnie w kontekście macierzyństwa. Aktorka i tancerka jest mamą dwóch córek: Emilii i Gabrieli. Tym razem internauci mogli towarzyszyć jej w wyjątkowym, pełnym emocji momencie, jakim było ślubowanie jednej z jej córek.

W relacji na Instagramie Kaczorowska nie kryła wzruszenia i napisała szczerze:

Matka się dziś spłakała. Ślubowanie za nami. Dumna jestem tak, że tylko inne mamy zrozumieją... napisała Agnieszka Kaczorowska

Jak przyznała, udział córki w oficjalnej uroczystości był dla niej głęboko poruszający. To jeden z tych momentów, które jak mówi sama aktorka zostają w sercu na zawsze.

Agnieszka Kaczorowska zamieściła poruszający cytat

Agnieszka Kaczorowska zamieściła selfie z windy, do którego dołączyła poruszający wpis, a następnie opublikowała kolejną relację ze zdjęciem szkolnej tablicy i wyjątkowym cytatem. Ten motywacyjny wpis dopełnił emocjonalny przekaz całej relacji i natychmiast poruszył fanów aktorki.

Nie wspinaj się na szczyt góry, by świat Cię ujrzał. Wspinaj się po to, byś Ty mógł zobaczyć świat

Instagram @agakaczor

Jak dziś wygląda relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli po rozwodzie?

Agnieszka Kaczorowska przez lata była związana z Maciejem Pelą. Para uchodziła za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie. Niestety, ich związek zakończył się w 2024 roku rozwodem. Mimo to oboje deklarują, że nadal pozostają aktywnymi i zaangażowanymi rodzicami.

Rozstanie nie wpłynęło negatywnie na ich relacje z dziećmi. Kaczorowska wciąż publicznie podkreśla, jak ważna jest dla niej obecność w życiu córek, co doskonale widać w jej mediach społecznościowych. Agnieszka Kaczorowska obecnie związana jest z Marcinem Rogacewiczem, z którym występuje w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami".

