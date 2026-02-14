Mikołaj "Bagi" Bagiński to influencer i twórca internetowy działający obecnie w grupie kreatywnej Dresscode Crew. Szerszą popularność wśród telewidzów przyniósł mu też udział w "Tańcu z gwiazdami". To właśnie w programie poznał się z tancerką Magdaleną Tarnowską. Ich relacja do dziś komentowana jest przez Internautów. Jak definiuje ją dzisiaj Bagi?

Bagi zaskoczył czułym wyznaniem o Magdzie Tarnowskiej

Mikołaj "Bagi" Bagiński stworzył taneczny duet z Magdaleną Tarnowską w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Para już od pierwszych odcinków cieszyła się dużym uznaniem wśród telewidzów, cco ostatecznie poskutkowało zdobyciem Kryształowej Kuli. Choć finał programu już dawno za nami, to internauci nie przestają snuć domysłów na temat tego, co obecnie łączy influencera i tancerkę, którzy już nieraz eksponowali wspólnie spędzane chwile w mediach społecznościowych.

Dziennikarz Kozaczka zapytał influencera o to, czy myślał już, komu będzie kibicować w najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami", której emisja zacznie się już za kilka tygodni. Bagi zdecydował się nie tylko na szczerą odpowiedź, lecz także komentarz na temat jego relacji z Magdaleną Tarnowską.

Ja myślałem - Magdalenie Tarnowskiej. To wybór oczywisty, że Piotrek i Madzia mają mój głos. Na pewno Natsu i Jasper, za nich też trzymam mocno kciuki, bo są ludźmi z Internetu. (...) To tak trochę z uśmieszkiem delikatnym, ale oczywiście, że za Madzię , dlatego że po prostu prywatnie mamy najmocniejszą relację. Z Natsu i z Jasperem aż tak dobrze się nie znam. wyznał Bagiński

W dalszej rozmowie dodał też, że na wszelkie spekulacje o jego związku z Magdaleną Tarnowską patrzy z przymrużeniem oka. Co ciekawe, sama tancerka również otwarcie wypowiedziała się na temat statusu ich relacji z jej perspektywy w jednym z ostatnich wywiadów.

Tak Bagi spędzi walentynki

W obliczu zbliżającego się wielkimi krokami święta zakochanych Bagi został też zapytany, jak spędzi walentynki. Influencer z charakterystycznym dla siebie humorem odpowiedział wymijająco:

Będę czytał 'GQ'. (...) Jeżeli nie macie planów na walentynki, to właśnie to zróbcie.

Bagi nawiązał do premiery nowego wydania magazynu "GQ" którego wraz z jego grupą kreatywną Dresscode Crew stali się głównymi bohaterami.

