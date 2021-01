Poruszający wpis najsłynniejszego wolontariusza WOŚP, Łukasza Berezaka : "Nie jestem w stanie chodzić z puszką". 

O Łukaszu Berezaku cała Polska usłyszała siedem lat temu, w 2014 roku zaraz po 22. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W kolejnych latach chłopiec, który sam zmaga się z chorobą Leśniowskiego-Crohna oraz obniżoną odpornością, zbierał do swoich puszek rekordowe kwoty i natychmiast stał się jednym z najsłynniejszych wolontariuszy. Niestety, jak się okazuje, w tym roku musiał podjąć bardzo trudną decyzję. Łukasz Berezak opublikował w swoich mediach społecznościowych wpis, który poruszył setki internautów.

Do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało już tylko kilka dni, bo to właśnie 31 stycznia ulice polskich miast ponownie zaroją się od wolontariuszy i czerwonych, charakterystycznych serduszek. Jak się okazuje, nawet pandemia nie jest w stanie powstrzymać Jurka Owsiaka. Niestety, tego dnia z puszką nie będzie mógł chodzić Łukasz Berezak, któremu sprzęt WOŚP wiele razy uratował życie. Chłopiec przegrał z chorobą, o czym opowiedział w emocjonalnym wywiadzie. Teraz, na jego oficjalnym profilu na Facebooku pojawił się pilny apel do Internautów.

Witajcie moi drodzy, w związku z tym całym świństwem (chodzi o Covid-19), zadecydowałem że nie jestem w stanie chodzić z puszką świętując 29 Finał. Ale... to nie powstrzymało mnie przed chęcią niesienia pomocy! Więc prezentuję Wam moją eSkarbonkę! eSkarbonki to wirtualne puszki do których możecie wrzucać tak samo jak do analogów, z tym że w tym przypadku nie musicie wychodzić z domów. Cała suma którą uzbieram wędruję w 100% do WOŚP, tak jak z normalnych puszek. Toteż zapraszam Was do udostępniania, oraz zasilania mojej eSkarbonki!