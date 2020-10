Poruszające wyznanie Radosława Majdana o Małgorzacie: "Dzielnie znosiła dziesiątki zastrzyków, które brała w brzuch" 

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w poruszającym wywiadzie opowiedzieli o narodzinach ich synka. Jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu w rozmowie z magazynem "Viva!" wspomina również początku swojego związku i zdradza, jak Radosław Majdan budował relacje z dziećmi gwiazdy TVN. Słowa Radosława Majdana o Małgorzacie Rozenek poruszają do łez! Sprzwdźcie, co były piłkarz powiedział o swojej żonie.

Dokładnie 10 czerwca Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas syn pary, mały Henio.

Para bardzo długo starała się o dziecko, jednak po kilku latach starań spełniło się największe marzenie gwiazdy TVN i byłego piłkarza. Teraz Radosław Majdan w rozmowie z magazynem "Viva!" zdradził, czy zmienił swój stosunek do żony po tym, jak urodziła mu syna.

Kocham Małgosię bardzo mocno i zawsze ją kochałem, ale kiedy żona rodzi ci dziecko, przepaja cię olbrzymia wdzięczność za to, że chciała to wszystko przejść, że poświęciła kilka lat, co dla kobiety jest wyzwaniem. Małgosia zdawała sobie sprawę, że wspólne dziecko będzie dla nas wielkim szczęściem. Dzielnie znosiła procedury in vitro, które powtarzaliśmy, dziesiątki zastrzyków, które brała w brzuch, nasze momenty zwątpienia, smutku. Nie załamała się, tylko cały czas twardo stała na stanowisku, że musimy zrobić wszystko, żeby finał okazał się szczęśliwy. I udało nam się. Więc kocham ją tak samo mocno i czuję bezgraniczną wdzięczność za to, co dla mnie zrobiła. Byliśmy rodziną z dziećmi, a teraz ta rodzina jest pełna, wzbogacona o naszego synka- wyznał Radosław Majdan.