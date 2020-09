Radosław Majdan rozczulony gestami małego Henia: "Ma to zdecydowanie po mnie!"

Radosław Majdan nie ma wątpliwości w kogo wdał się jego synek Henio! Dumny ojciec pokazał rozczulające zdjęcia Henia i zdradził, że jego gesty są zupełnym odzwierciedleniem jego zachowań, kiedy był mały. Koniecznie musicie zobaczyć to słodkie ujęcie!

Radosław Majdan o synu

Narodziny Henia były zdecydowanie jednym z najpiękniejszych momentów z życia jego taty. Radosław Majdan spędza każdą chwilę z maluchem a nawet kilkugodzinne rozłąki sprawiają, że już za nim tęskni. Henio niedawno skończył trzy miesiące i za sprawą znanych rodziców staje się jednym z najpopularniejszych niemowląt na Instagramie. Internauci uwielbiają oglądać jego zdjęcia, ale ich spostrzeżenia nie są jednogłośne. Część z nich uważa, że Henio jest podobny do Małgorzaty Rozenek, zaś inni twierdzą, że to cały tata. Radosław Majdan nie analizuje jednak do kogo bardziej podobny fizycznie jest jego pierwszy synek, za to zauważył ogromne podobieństwo do siebie w gestach malucha:

Niektórzy uważają, że Heniu jest podobny do mnie😍 inni, że do Małgosi😍 Ale wiem, że trzymanie tatę za palec ma zdecydowanie po mnie 😘😘😘😘

Przed rodziną Rozenków i Majdanów teraz mnóstwo pięknych chwil w obserwowaniu jak będzie rósł ich najmłodszy członek rodziny. Miło się na nich patrzy!

Radosław Majdan rozczula się nad widokiem synka. Uważa, że odziedziczył po nim gesty!

A Wy jak uważacie, do kogo bardziej podobny jest Henio Majdan? Do taty czy do mamy?