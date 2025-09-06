Tragiczny wypadek na S19. Katarzyna Stoparczyk nie żyje!

W piątek, 5 września o godzinie 14:40, służby otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym na trasie S19 w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych w Jeżowem, woj. podkarpackie. Na pasie w kierunku Rzeszowa doszło do zderzenia dwóch pojazdów – czarnej i białej skody. Z dostępnych zdjęć wynika, że czarna skoda uderzyła w tył białej. Siła uderzenia była tak potężna, że tył jednego z pojazdów został całkowicie zmiażdżony, a przód drugiego – roztrzaskany. Oba samochody poruszały się tym samym pasem ruchu, oddzielonym barierami od przeciwległego kierunku.

Jedną z ofiar śmiertelnych tego tragicznego zdarzenia była znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, Katarzyna Stoparczyk. Miała 55 lat. Jak ustalił „Fakt”, podróżowała jako pasażerka czarnej skody, którą kierował 29-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu niżańskiego. Kierowca został ranny i przetransportowany do szpitala. Kilka godzin przed wypadkiem Stoparczyk brała udział w festiwalu w Stalowej Woli. Miała udać się na Śląsk. Do tragedii doszło zaledwie 30 km dalej, co oznacza około 15 minut drogi.

Policja prowadzi śledztwo ws. śmiertelnego wypadku Katarzyny Stoparczyk. Zgłosili się świadkowie

Na miejscu tragedii pracowali policjanci, strażacy i prokurator. Ruch w kierunku Rzeszowa był całkowicie zablokowany do około godziny 20. Jak informuje podkom. Katarzyna Pracało z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, do funkcjonariuszy zgłasza się bardzo wiele osób, które były świadkami wypadku. Ich relacje mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Policja oraz prokuratura cały czas gromadzą dowody, zabezpieczają ślady i analizują dostępne materiały. Na tym etapie śledczy nie ujawniają jeszcze przyczyn tragedii.

Zgłasza się naprawdę wiele osób. To bardzo pomocne w określeniu okoliczności wypadku poinformowała na łamach Faktu podkom. Katarzyna Pracało.

Kim są poszkodowani i ofiary wypadku?

Oprócz Katarzyny Stoparczyk, w wypadku zginął również 57-letni pasażer białej skody – mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Dwóch pozostałych pasażerów tego pojazdu, 46- i 61-latek, również z powiatu rzeszowskiego, zostało rannych i przewieziono ich do szpitala. Policja nie ujawnia na razie, który z mężczyzn prowadził samochód, ani jaki jest stan zdrowia rannych.

W wyniku zdarzenia, droga ekspresowa S19 w kierunku Rzeszowa została całkowicie zablokowana. Utrudnienia trwały aż do wieczora, około godziny 20. Na miejscu przez wiele godzin trwały intensywne działania służb: zbieranie dowodów, dokumentowanie elementów zdarzenia oraz zabezpieczanie śladów. Postępowanie w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura.

Postępowanie jest w toku. Zabezpieczamy wszelkie możliwe ślady i dokumentujemy każdy element zdarzenia informowała rzeczniczka komendy policji w Nisku.

Wypadek wstrząsnął mediami jeszcze bardziej, gdy okazało się, że Katarzyna Stoparczyk dzisiaj miała wystąpić na Kongresie Kobiet.

